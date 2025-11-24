Nueve intercambiadores vertebrarán el futuro servicio de autobús de Murcia

Pedro Navarro Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:46 Comenta Compartir

Casi una decena de intercambiadores para realizar transbordos tanto entre líneas de autobús urbanas e interurbanas como con otros medios de transporte. Esta es una de las novedades que traerá el nuevo modelo de transporte público y que han sido desveladas este lunes durante el acto de anuncio oficial de su salida a contratación, adelantada en exclusiva por LA VERDAD. Dichos intercambiadores, nueve en total, se ubicarán en dos puntos ya anunciados y más que evidentes por su intermodalidad como son la plaza Circular –donde confluye el tranvía y líneas dependientes de la Comunidad Autónoma, así como 34 líneas urbanas regulares– y la estación del Carmen, donde se localizan tanto los servicios de ferrocarril como la futura estación subterránea de autobuses.

A estos se unirán, dentro del casco urbano de la ciudad, otros puntos de transbordo entre líneas municipales como son la Glorieta, Alameda de Colón, plaza de Castilla y el Hospital Reina Sofía, todos ellos asociados, además, a un carril bici. Asimismo, se prevén otros nodos de intercambio en el Campus de Espinardo –donde concurren buses municipales, autonómicos y el tranvía– y en El Palmar, que cobrará un relancia como enlace con las pedanías de las diez pedanías del campo a las que se extenderá el servicio gracias a los nuevos autobuses a demanda. El último intercambiador se ubicará en Alcantarilla, donde además de otros buses urbanos confluirán servicios de Cercanías de Renfe.

Junto a esta cuestión, el concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, hizo un repaso a las los grandes cambios que traerá para la movilidad en el municipio la puesta en marcha del nuevo sistema de transporte público en autobús, que deberá entrar en marcha en un periodo de alrededor de un año, ampliable en varios función de las vicisitudes del proceso de adjudicación. En total, se pondrán en servicio 1.540 expediciones diarias, operadas por 167 vehículos que se repartirán en más de media centenar de líneas, un 50% más que las actuales y que se traducen en 15 urbanas y 37 de pedanías, tanto regulares como nocturnas, las cuales cubrirán los trayectos organizados en una veintena de corredores y con un ahorro de tiempo del 10% respecto al actual.

De hecho, hay que recordar que estas nuevas líneas permitirán aprovechar toda la potencialidad de los actuales carriles, infrautilizados desde su construcción. En ese sentido, hay que recordar que las líneas que atraviesen el casco urbano –porque hay que recordar que también las habrá transversales entre pedanías–tendrán dos rutas –la F y la G–, que se irán alternando y que recorrerán dos ejes, el tradicional de Gran Vía y el de la avenida de la Fama, que dará servicio a los barrios del este, basculando el servicio un servicio concentrado históricamente en el primero de los ejes, y mejorando la accesibilidad a uno de los grandes centros atractores.

Porque seis son los centros de este tipo a los que ofrecerá cobertura el nuevo modelo y entre los que se incluyen, también, el hospital de la Arrixaca y el Campus de Ciencias de la Salud, el Campus de Espinardo –conectado cada 10 minutos; 20 desde el Carmen–, la UCAM –con conexiones directas para el 45% de la población–, Nueva Condomina –que ampliará unos servicios concentrados actualmente en el tranvía– y el Polígono Industrial Oeste, con conexiones directas cada 60 minutos. Asimismo, hay que recordar que las frecuencias y horarios se extenderán de manera que las primeras expediciones de cada línea partirán a las 6 de la mañana para finalizar a las 23.30 horas. A partir de ahí, la recuperación del buhobús dará un servicio regular a pedanías los fines de semana desde medianoche hasta las 4 de la madrugada.

