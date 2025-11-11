La nueva sede de Protección Civil y la Policía Local de El Palmar, en Murcia, lista en «la primavera de 2027» El alcalde Ballesta presenta el proyecto de construcción del Centro Integral de Seguridad Municipal, que se espera que salga a contratación en unos cuatro meses

Pedro Navarro Martes, 11 de noviembre 2025, 13:32 | Actualizado 14:20h.

Dos pájaros de un tiro. Eso es lo que busca 'matar' el Ayuntamiento de Murcia con la construcción del nuevo Centro Integral de Seguridad Municipal de El Palmar. Porque estas instalaciones no solo atenderán la demanda vecinal de más presencia policial y de renovación de dependencias mediante la construcción de una nueva comisaría de Policía Local en la pedanía, sino que también cubrirán una necesidad pendiente desde hace demasiado tiempo: la de dotar de una sede digna a Protección Civil.

Hay que recordar que los voluntarios de este servicio público llevan ya casi dos décadas en unos barracones prefabricados, plagados de deficiencias y que fueron instalados en el barrio del Infante como una medida solución temporal que se ha estirado mucho más de lo deseable. En principios, será «en la primavera de 2027» -casi en plena campaña electoral- cuando este servicio pueda trasladarse a las nuevas instalaciones que se edificarán en la calle Obispo Francisco de Lerma de El Palmar, según indicaron fuentes municipales.

Al menos lo harán si se cumplen con los plazos anunciados por el Ayuntamiento que, tras presentar este martes el proyecto, se ha dado unos tres o cuatro meses para redactar y sacar a concurso los pliegos del contrato de construcción. A este periodo habrá que sumar, además, un plazo de ejecución de un año para un proyecto presupuestado en 2,2 millones de euros. Aunque la financiación será plurianual, ya se cuenta con fondos para iniciar, en principio, su edificación. Y es que, por un lado, los Presupuestos municipales del próximo año cuentan con una partida específica de 345.000 euros para su ejecución. Asimismo, en los últimos ejercicios se han consignado 600.000 euros bajo el concepto genérico de 'Construcción de nuevas comisarías'.

Por otro lado, se destinarán al proyecto los fondos consignados inicialmente para el anterior y fallido proyecto de construcción de una nueva sede exclusivamente para Protección Civil, según indicó el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona. Este inmueble iba a ser levantado, inicialmente, frente al IES Ramón y Cajal, en Los Dolores, y fue presupuestado primero en 600.000 euros, para encarecerse después hasta los 1,3 millones de euros.

La propuesta para Protección Civil, anunciada hace más de tres años por el gobierno del socialista José Antonio Serrano, llegó a ser encargada a la empresa Lorquimur, aunque, tras un tortuoso camino, la adjudicación fue anulada por deficiencias en el Plan de Seguridad y Salud presentado. Finalmente, este proyecto recibió 475.000 euros de inversiones en las cuentas de 2023, que firmó ya el gobierno de Ballesta. Asimismo, se aspira a lograr una subvención concedida por la Comunidad Autónoma para completar la financiación.

La propuesta, que se ubicará a apenas unos centenares de metros del deprimido barrio de Los Rosales, también permitirá renovar una de las instalaciones policiales más antiguas del municipio y «que no son más que un bajo que, dadas sus condiciones, no deberían ser consideradas siquiera aptas para acoger el servicio», según se ha indicado en alguna ocasión desde la sección policial del sindicato SIME, mayoritario en el Ayuntamiento de Murcia. De hecho, este espacio será ahora cedido a la Junta Municipal para usos culturales.

Compuesta por tres edificios

El complejo reunirá en un mismo espacio, además de a efectivos de Policía Local y de Protección, a medios del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) así como el Centro de Coordinación de Emergencias. Las nuevas dependencias se construirán en una parcela de 3.876 metros cuadrados y contarán con una superficie edificada de 3.128 metros cuadrados en tres edificios conectados que conjuguen todas las necesidades fijadas. El diseño del proyecto ya está definido y contempla un edificio principal, de 2.169 metros cuadrados, de tres plantas más semisótano y dos naves exteriores. En el interior se distribuirán los espacios de tal manera que en la planta baja se ubique la comisaría de la Policía Local y una sala polivalente para formación y actos institucionales.

La primera planta estará destinada a la sede de Protección Civil, con oficinas, almacenes y una zona para sus voluntarios. La segunda planta se reservará al Centro de Coordinación de Emergencias, que dispondrá de una gran sala de 163 metros cuadrados con capacidad para 30 operadores, así como despachos para mandos, una sala de gabinete de crisis y espacios polivalentes. En el semisótano se situará el garaje de vehículos policiales, vestuarios, almacenes y un gimnasio.

De igual manera, las dos naves exteriores, que suman casi mil metros cuadrados, estarán destinadas a los servicios de emergencias. Una de ellas acogerá al SEIS y tendrá capacidad para albergar hasta 8 vehículos de gran tamaño, además de almacenes. La segunda se reservará a Protección Civil, con espacio para 12 vehículos, almacenes y una zona operativa. El edificio contará además con todos los servicios esenciales para garantizar la operatividad de los cuerpos: grupo electrógeno de emergencia, sistemas de protección contra incendios, climatización, ventilación, agua caliente sanitaria e infraestructuras de telefonía y telecomunicaciones.

30 agentes, 90 miembros de Protección Civil

El complejo contará con 30 efectivos de Policía Local, integrados por un inspector, dos subinspectores y 27 agentes, incluyendo a los cuatro nuevos agentes incorporados este verano, que desarrollarán su labor en las nuevas dependencias junto a los servicios de emergencia. El Servicio de Protección Civil al completo, conformado por más de 90 efectivos entre voluntarios, técnicos y agentes de emergencias, estará en su totalidad establecido en el nuevo complejo de El Palmar. El SEIS incorporará únicamente el equipo que no dispone de espacio suficiente en sus instalaciones actuales.

«En ningún caso, este centro se convertirá en la Comisaría Principal del municipio, sino que funcionará como un espacio integral de coordinación y operatividad de los servicios de emergencia», aclaran fuentes municipales. Actualmente, los servicios de seguridad y emergencias se encuentran repartidos en distintas instalaciones: la Policía Local cuenta con 11 comisarías distribuidas por el municipio, los bomberos con dos parques y Protección Civil centraliza su actividad en el barrio del Infante. «El nuevo centro supondrá un gran salto en la forma de organizar los recursos y responder ante cualquier situación de emergencia», añaden las mismas fuentes.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, subrayó que «sin seguridad no hay libertad, y sin libertad no hay convivencia en paz. Este Centro Integral de Seguridad Municipal nace precisamente para garantizar esos principios, articulando y organizando todos los recursos para facilitar la coordinación entre los servicios de seguridad ciudadana y mejorar la eficacia de los mismos ante cualquier situación de emergencia en todo el municipio».