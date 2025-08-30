La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Instalaciones de la biblioteca Río Segura, en el Cuartel de Artillería. Ayto.

Nueva climatización para la biblioteca municipal Río Segura de Murcia

LA VERDAD

Sábado, 30 de agosto 2025, 17:39

La biblioteca municipal Río Segura, ubicada en el Cuartel de Artillería, va a contar con un nuevo sistema de climatización que supondrá un importante ahorro energético para este espacio de más de 1.000 metros cuadrados que acoge a73.000 usuarios anuales.

La Junta de Gobierno ha adjudicado el contrato para la sustitución de la actual bomba de calefacción y refrigeración, empleando nuevas instalaciones térmicas renovables basadas en Aerotermia, por un importe de 88.093 euros.

La concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, señala que esta actuación permitirá, además, «adecuar la temperatura de la planta superior, que hasta ahora, en días de altas temperaturas, se tenía que cerrar». Mientras, los dos equipos de climatización externos instalados en la planta principal serán reubicados en otras instalaciones de esta Red municipal de Bibliotecas, que suma 18 espacios.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un menor por arrancar parte de una oreja a un joven en una discoteca de San Javier
  2. 2 Detenido en Francia un implicado en la agresión de Torre Pacheco por saltarse orden de no salir de España
  3. 3 Reabren el túnel de Ronda Norte en Murcia tras cerrarlo por la inundación de un carril
  4. 4 Examinan una casa de Mazarrón en busca de los dos ecuatorianos desaparecidos
  5. 5

    Los chiringuitos calculan pérdidas de hasta un 30% al cierre de la temporada alta de verano
  6. 6 El Cavanna de La Manga cierra sus comedores y se mantiene solo en régimen de alojamiento
  7. 7 Detenido tras robar y lanzar un perro a un menor en Cieza
  8. 8 Cerco a los fondeos en la isla del Cievo tras el anuncio de un botellón de «cierre de verano»
  9. 9

    Recta final para la estación del AVE en Murcia: estará concluida este año y entrará en servicio en 2026
  10. 10

    El local murciano Madre Tigre lleva la gastronomía regional a Hong Kong: «El caldero les voló la cabeza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Nueva climatización para la biblioteca municipal Río Segura de Murcia

Nueva climatización para la biblioteca municipal Río Segura de Murcia