Nueva climatización para la biblioteca municipal Río Segura de Murcia

La biblioteca municipal Río Segura, ubicada en el Cuartel de Artillería, va a contar con un nuevo sistema de climatización que supondrá un importante ahorro energético para este espacio de más de 1.000 metros cuadrados que acoge a73.000 usuarios anuales.

La Junta de Gobierno ha adjudicado el contrato para la sustitución de la actual bomba de calefacción y refrigeración, empleando nuevas instalaciones térmicas renovables basadas en Aerotermia, por un importe de 88.093 euros.

La concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, señala que esta actuación permitirá, además, «adecuar la temperatura de la planta superior, que hasta ahora, en días de altas temperaturas, se tenía que cerrar». Mientras, los dos equipos de climatización externos instalados en la planta principal serán reubicados en otras instalaciones de esta Red municipal de Bibliotecas, que suma 18 espacios.

