Nueva apertura en Murcia: la nueva tendencia en postres que llega al centro de la ciudad El local abre sus puertas este 4 de diciembre y sus 200 primeros visitantes tendrán un regalo de inauguración

Alba Verdú Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:37

Los habitantes de la ciudad de Murcia pueden disfrutar, a partir de este 4 de diciembre, de un nuevo local de postres, que suma a la amplia oferta de la que ya goza la capital. Se trata además de una propuesta más 'saludable', en tanto que la principal materia prima con la que se van a elaborar sus vasos no son yogures o helados, sino una de las frutas más populares: las fresas.

En una época en la que las comidas son particularmente copiosas y abundantes, y en la que muchas veces nos olvidamos de la fruta, poder disfrutar de un postre o un dulce con los amigos cuya base son las fresas puede ser un gran atractivo. Ya sea porque estamos hartos de las comidas de Navidad o porque vamos con ese compañero del gimnasio quiere cuidar más su alimentación.

+QFresas empieza su andadura en Murcia con una propuesta novedosa: vasos de fresas cubiertos por toppings que van de los más clásicos como el chocolate a los más en boga como el pistacho o el chocolate dubai. Además, +Qfresas propone también recetas a los clientes, con ideas como el Fresirocher o el Fresimango, que algunos afortunados ya han tenido la suerte de probar. Su principal producto, la fruta, procede de Palos de la Frontera, lugar por antonomasia de la producción nacional de fresas.

Los precios de los vasos de fresas van de los 4,50 euros del 'Vaso A' a los 15,50 euros del 'Vaso C'. Los topping de para las fresas cuestan 1 euro o cincuenta céntimos, al igual que las distintas cremas o siropes que permitirán personalizar los vasos al gusto de cada uno.

Además, para aquellos amantes de los postres más tradicionales y que no les convenza el concepto de comer solo fresas, el local también ofrece tortitas americanas con fresas y una combinación de toppings y cremas «para compartir». Una propuesta novedosa que propone una manera más saludable de comer postres y disfrutar de un dulce con los amigos.

Otras aperturas

El lugar abre sus puertas en Murcia centro este jueves 4 de diciembre, regalando 200 vasos de fresas gratuitos para los primeros 200 clientes para celebrar la inauguración del local, situado en el número 14 en Alfonso X. Se trata del mismo local en el que anteriormente se encontraba Godis, que se encuentra ahora en la calle Correos.

Afortunadamente para los habitantes de la Región de Murcia, esta propuesta no se va a quedar solamente en el centro de la capital. +Qfresas tiene previsto abrir dos locales más: uno en Cartagena y otro en el centro comercial Thader.

