El concejal José Guillén la responsable de la asociación Oxigenarte, Gabriela Vellio, en la presentación del programa 'Noches en Familia'. Ayuntamiento de Murcia

'Noches en Familia' hace parada en tres nuevos distritos de Murcia esta semana

Las jornadas, que finalizarán el 28 de agosto, contarán con actividades lúdicas de concienciación ambiental, manualidades y actuaciones musicales

LA VERDAD

Martes, 19 de agosto 2025, 00:00

'Noches en Familia' tiene programadas tres nuevas paradas en distintos puntos del municipio esta semana. Se trata del jardín de la Tirocosa, en Espinardo; la plaza Pintor Pedro Flores, en El Carmen, y el parque de La Paz, en El Palmar, donde las actuaciones se sucederán, de 20.30 a 22.00 horas, el martes, el miércoles y el jueves.

Cada jornada incluye talleres de manualidades, plantaciones familiares de árboles y plantas, actividades medioambientales, concursos educativos y un espectáculo final para todos los públicos. La participación es libre y gratuita.

La programación comienza cada día con el concurso 'La huerta del saber', con premios florales, seguido de actividades de manualidades en familia como la creación de abanicos, juguetes reciclados, libretas artesanales, cuadernos botánicos o talleres sobre reciclaje y biodiversidad. A partir de las 21.00 horas, se celebra el espectáculo central de la noche, que incluye música, cuentacuentos, títeres, magia o teatro, dependiendo de la jornada.

«Nuestros parques se están llenando de familias durante las cálidas noches de este verano con estas alternativas gratuitas, divertidas y educativas para disfrutar del tiempo libre. Durante este verano, las familias, pero, sobre todo, los niños están siendo los protagonistas de estas actividades y, acompañados de sus padres o abuelos, descubren los beneficios de cuidar de nuestro medio ambiente y disfrutan de actuaciones musicales y espectáculos en directo», explicó el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

La propuesta está recorriendo desde el mes de julio 22 jardines y plazas de barrios y pedanías, con más de 150 actividades diseñadas para promover el ocio saludable, la cultura local y el respeto por el medio ambiente. El próximo 28 de agosto será la última jornada.

