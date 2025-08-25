'Noches en familia' cierra en Murcia con actividades en La Alberca y Ronda Sur La clausura del programa, que incluye talleres y espectáculos, tendrá lugar en la Plaza Circular el próximo jueves

'Noches en Familia' encara la recta final en su edición de 2025 con las últimas tres actuaciones, programadas la próxima semana. Así, mañana 26 de agosto, la iniciativa impulsada por la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente hará parada en el Jardín Montevida de La Alberca; el miércoles 27 llegará el turno a la Plaza José Antonio Camacho, en Ronda Sur; y el jueves, 28 de agosto, tendrá lugar la clausura del programa en la emblemática Plaza Circular. Todas las actuaciones se desarrollarán, desde las 20.30 a 22 horas.

Cada jornada incluye talleres de manualidades, plantaciones familiares de árboles y plantas, actividades medioambientales, concursos educativos y un espectáculo final para todos los públicos. La participación es libre y gratuita. Cada día comienza la programación con el concurso 'La huerta del saber', con premios florales, seguido de actividades de manualidades en familia como la creación de abanicos, juguetes reciclados, libretas artesanales, cuadernos botánicos, talleres sobre reciclaje y biodiversidad. Después, se celebra el espectáculo central de la noche, que incluye música, cuentacuentos, títeres, magia o teatro, según la jornada.

«Durante este verano, las familias pero, sobre todo, los niños, están siendo los protagonistas de estas actividades y, acompañados de sus padres o abuelos, descubren los beneficios de cuidar de nuestro medio ambiente y disfrutan de actuaciones musicales y espectáculos en directo. Estamos recorriendo 22 jardines y plazas, en distritos y pedanías, para facilitar la participación de todos», explica el concejal de Desarrollo Urbano, José Guillén.