Eiden Moreno, al centro, rodeado de vecinos, durante la caída de nieve artificial en Torreagüera.

Ver 36 fotos
Eiden Moreno, al centro, rodeado de vecinos, durante la caída de nieve artificial en Torreagüera. Javier Carrión / AGM

Nevada artificial en Murcia para cumplir el deseo de un niño de 7 años

El pequeño Eiden pidió en una carta poder disfrutar de una estampa navideña en Torreagüera: «Iría con mi familia a hacer muñecos de nieve, guerra de bolas… ¡Lo pasaría genial!»

LA VERDAD

Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:18

Comenta

Turrones Picó ha hecho realidad el sueño de Eiden Moreno, un niño de 7 años del colegio CEIP Ángel Zapata de Torreagüera, que ha ganado el concurso nacional de redacción 'Todo es posible en Navidad', donde expresaba su deseo de ver nevar en Murcia.

Para hacer realidad el anhelo de Eiden Moreno, la empresa de Jijona sorprendió al alumno murciano organizando una inesperada fiesta con nieve artificial, donde se le hizo entrega del premio de este certamen nacional, en el que participaron alrededor de 20.000 escolares de más de 200 colegios de toda España.

Este sábado por la mañana se congregaron en la plaza de la Iglesia de la pedanía murciana a familiares, amigos, vecinos, y a la alcaldesa pedánea de Torreagüera, Silvia Almarcha, junto al concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia, Fulgencio Perona, para desvelar el nombre del ganador del concurso y dar paso a una nevada histórica en Murcia, que convirtió la plaza en un escenario totalmente navideño. Una gran mañana de paisaje invernal en la que no faltaron los villancicos ni los turrones, y que logró emocionar a todos los presentes y, en especial, a Eiden Moreno.

En su carta, Eiden explicaba: «Mi sueño para estas Navidades es que nieve. Vivo en Murcia, y nunca nieva. Iría con mi familia a hacer muñecos de nieve, guerra de bolas… ¡Lo pasaría genial!».

Un certamen que ha hecho soñar a 20.000 escolares

El concurso 'Todo es posible en Navidad', dirigido al alumnado de 1º a 6º de colegios españoles, pretendía divulgar que los mayores sueños van más allá de lo material y así ha sido: recibió 20.000 cartas que despertaron la imaginación de los escolares.

El jurado, compuesto por Jorge Cervera, director creativo de la agencia Siberia; Ana Picó, directora de Marketing de Turrones Picó; y Verónica Santomé, nominada al mejor docente de 2025, decidió premiar el trabajo de Eiden Moreno «tras recordarnos que el espíritu navideño se encuentra en los momentos que compartimos con nuestros familiares y que se quedan para siempre en nuestra memoria». También valoraron la originalidad, la emotividad y la posibilidad real de cumplir su deseo.

Además de esta experiencia, Eiden Moreno recibió un lote de turrones de Picó, mientras que su centro, el CEIP Ángel Zapata, será beneficiario de un cheque de 2.000 euros en material escolar para invertir en mejoras y necesidades del centro.

La directora de marketing de Turrones Picó, Ana Picó, resaltó la elevada participación que ha tenido el concurso y agradeció la implicación del alumnado y de la comunidad educativa: «Eiden nos ha recordado con una sencillez preciosa que la felicidad no depende de las cosas, sino de los momentos que compartimos con quienes queremos. Ver su ilusión al cumplirse su sueño ha sido uno de esos instantes que justifican todo el esfuerzo detrás de este concurso.»

