La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los ángeles luminosos están ya instalados a las puertas del Palacio Episcopal. Guillermo Carrión/ AGM

La Navidad arrancará en Murcia con un espectáculo de encendido en Belluga

La iluminación festiva comenzará a brillar en todo el municipio con mayor antelación que nunca, el 22 noviembre, pensando en el comercio

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:03

Comenta

Sorpresa ha causado en muchos vecinos percatarse de que buena parte de la iluminación navideña del municipio, tanto de la ciudad como de pedanías, ya ... se encuentra instalada a comienzos del mes de noviembre. La sensación es que cada vez llegan antes estas celebraciones. Pero es que si el año pasado se produjo el encendido festivo más 'tempranero' que se recuerda en el municipio capitalino, en 2025 la cita se adelantará incluso un día más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un rincón de Cádiz junto a la Plaza de las Flores de Murcia
  2. 2

    Nueva detención por el asesinato de dos ecuatorianos en Mazarrón
  3. 3

    El restaurante de Puerto de Mazarrón que apuesta por el producto fresco y el saber hacer en la cocina
  4. 4 La cafetería de Murcia que ofrece un descuento si tienes uno de los apellidos más comunes
  5. 5

    Más de 40 investigados por el amaño de las oposiciones a Policía Local en Granada
  6. 6 A prisión el acusado de tratar de matar a su madre en Murcia
  7. 7 Rescatan un buitre que llevaba tres días posado en unos carteles de la autovía A-30 en Alcantarilla
  8. 8

    «Decenas» de facturas sin pagar en el Cartagena
  9. 9 Varios detenidos en una redada antidroga en el barrio murciano del Infante
  10. 10

    Munúa pide 1,5 millones al Real Murcia por su despido en 2023

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Navidad arrancará en Murcia con un espectáculo de encendido en Belluga

La Navidad arrancará en Murcia con un espectáculo de encendido en Belluga