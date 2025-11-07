La Navidad arrancará en Murcia con un espectáculo de encendido en Belluga

Sorpresa ha causado en muchos vecinos percatarse de que buena parte de la iluminación navideña del municipio, tanto de la ciudad como de pedanías, ya ... se encuentra instalada a comienzos del mes de noviembre. La sensación es que cada vez llegan antes estas celebraciones. Pero es que si el año pasado se produjo el encendido festivo más 'tempranero' que se recuerda en el municipio capitalino, en 2025 la cita se adelantará incluso un día más.

De esta manera, las navidades echarán a andar de manera simultánea en todo el término municipal el próximo sábado 22 de noviembre, superando la fecha habitual hace tan solo unos años, la del puente de la Constitución, y agarrándose a una de las campañas comerciales estrella de los tiempos más recientes, la del importado 'Black Friday', que se celebra en los días anteriores y posteriores al último viernes del mes de noviembre. No solo la antelación será la novedad de la cita este año, sino que el lugar escogido, pese a lo que pueda parecer, también constituirá una sorpresa.

No son casuales los dos grandes ángeles luminosos instalados a las puertas del Palacio Episcopal, en la plaza Cardenal Belluga. No solo servirán estos como puerta de entrada a la visita al tradicional belén municipal, sino que formarán parte de una decoración especial que, por su intrínseca monumentalidad, no suele caracterizar a este emblemático espacio durante las fechas navideñas.

Lo que ocurre es que este año las fiestas echarán a andar de forma oficial junto a la Catedral, con un espectáculo de encendido que el Ayuntamiento de Murcia califica de «sorprendente y sin precedentes». Esta plaza acogerá así un concierto especial «lleno de energía, emoción y espíritu navideño y que combinará música y luz, en un montaje escénico especialmente diseñado para la ocasión», según añadieron las mismas fuentes.

Lámparas isabelinas

Además, la iluminación de Cardenal Belluga estará especialmente cuidada y ambientada con elementos tradicionales, donde predominarán los tonos cálidos, dorados, para dar un ambiente elegante y festivo a la ciudad. Por ello, la plaza contará con la instalación de varias lámparas isabelinas «que conjugan a la perfección el espíritu barroco de la plaza, convirtiéndose así en una visita imprescindible de esta Navidad», puntualizaron desde el Consistorio murciano.

Recuerdan, asimismo, que el objetivo de la premura de la fecha escogida para el encendido es «apoyar al comercio de proximidad, dinamizar la economía local y ofrecer una experiencia más atractiva durante las semanas previas a la Navidad». «Adelantar este evento no solo significa anticipar la magia de la Navidad, sino también activar un motor económico fundamental para el municipio; las luces, la decoración y el ambiente festivo invitan a salir a la calle, a pasear, a comprar y a disfrutar de nuestra hostelería», concluyen las mismas fuentes.