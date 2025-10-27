La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El tranvía de Murcia en una imagen de archivo. Nacho García

MurciaLab reclama que el tranvía llegue a El Palmar

Lunes, 27 de octubre 2025, 21:17

La asociación MurciaLab ha convocado para el próximo 29 de noviembre una protesta frente al palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, para exigir la ampliación del tranvía «no solo a la estación del Carmen», según apunta este colectivo a través de un comunicado. «Queremos que el tranvía se convierta en eje vertebrador del Área Metropolitana uniendo Molina de Segura con El Palmar y Alcantarilla con la Costera Sur, tal como ya se proyectó en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 2013», según apuntan. Será a las 12 de mediodía.

No será la única protesta que esta semana se lleve a cabo con la movilidad urbana como causa. Este martes los conductores del transporte interurbano del área metropolitana de Murcia lo harán frente a la Consejería de Fomento para exigir la licitación del nuevo mapa concesional, y el jueves serán los de los vehículos urbanos y de pedanías los que lo se concentren frente al Ayuntamiento. Sobre esto, ayer, desde la Plataforma en Defensa del Transporte Público también criticaron el «silencio y abandono» en este proceso de licitación.

La inquietud por estas cuestiones también ha llevado a que se reactive la Plataforma por un Nuevo Modelo Urbano, según informaron sus integrantes a través de una nota de prensa en la que destacan que «Murcia se merece el mejor Plan de Movilidad Urbana». Reprochan al gobierno municipal «la falta de transparencia informativa a la ciudadanía, el carácter centralista del plan, la ausencia de una visión territorial, la continuidad del modelo basado en el coche privado, la reincidencia en proyectos de aparcamientos urbanos y el abandono del tranvía como eje estructurante».

Desde el Ayuntamiento, responden sin embargo que «el 90% de las propuestas se realizan en barrios y pedanías» con una «alta participación y rigor técnico». En concreto, dice que se han realizado 5.877 encuestas para la elaboración del PMUS.

