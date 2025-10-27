MurciaLab reclama que el tranvía llegue a El Palmar

LA VERDAD Lunes, 27 de octubre 2025, 21:17 Comenta Compartir

La asociación MurciaLab ha convocado para el próximo 29 de noviembre una protesta frente al palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, para exigir la ampliación del tranvía «no solo a la estación del Carmen», según apunta este colectivo a través de un comunicado. «Queremos que el tranvía se convierta en eje vertebrador del Área Metropolitana uniendo Molina de Segura con El Palmar y Alcantarilla con la Costera Sur, tal como ya se proyectó en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 2013», según apuntan. Será a las 12 de mediodía.

No será la única protesta que esta semana se lleve a cabo con la movilidad urbana como causa. Este martes los conductores del transporte interurbano del área metropolitana de Murcia lo harán frente a la Consejería de Fomento para exigir la licitación del nuevo mapa concesional, y el jueves serán los de los vehículos urbanos y de pedanías los que lo se concentren frente al Ayuntamiento. Sobre esto, ayer, desde la Plataforma en Defensa del Transporte Público también criticaron el «silencio y abandono» en este proceso de licitación.

La inquietud por estas cuestiones también ha llevado a que se reactive la Plataforma por un Nuevo Modelo Urbano, según informaron sus integrantes a través de una nota de prensa en la que destacan que «Murcia se merece el mejor Plan de Movilidad Urbana». Reprochan al gobierno municipal «la falta de transparencia informativa a la ciudadanía, el carácter centralista del plan, la ausencia de una visión territorial, la continuidad del modelo basado en el coche privado, la reincidencia en proyectos de aparcamientos urbanos y el abandono del tranvía como eje estructurante».

Desde el Ayuntamiento, responden sin embargo que «el 90% de las propuestas se realizan en barrios y pedanías» con una «alta participación y rigor técnico». En concreto, dice que se han realizado 5.877 encuestas para la elaboración del PMUS.