Murcia Se Remanga sube de nivel con pesos pesados del anime

El Salón del Manga gana relevancia con la visita de Hidenori Matsubara y Yoshihiro Watanabe, responsables de 'Evangelion' y 'Beastars'

Iván Rosique

Iván Rosique

Viernes, 21 de noviembre 2025, 21:14

El Salón del Manga de Murcia está en buenas manos. Esa es la sensación que dejó este viernes en el entorno del Auditorio Víctor Villegas el arranque de la XVII edición, la segunda sin su director y fundador Antonio Álvarez, que falleció a finales de 2023. Si el más allá se parece, aunque solo sea un poco, al visto en 'Dragon Ball', el padre del evento estará muy orgulloso de ver cómo su proyecto sigue creciendo en relevancia, tras ser uno de los pioneros nacidos al margen de las grandes capitales de España.

Este año, Murcia se Remanga dio un nuevo salto al contar con la visita de dos pesos pesados del anime japonés. Hidenori Matsubara, diseñador de personajes y director de animación de 'Evangelion' -una de las series más importantes de la historia-, entre otras producciones muy destacadas, firmó autógrafos y charló -con ayuda de una traductora- con los asistentes. Un honor compartido con otro titán de la industria, Yoshihiro Watanabe, productor de 'Trigun' y el pelotazo 'Beastars', de Netflix, uno de los animes que mejor han sabido diluir la frontera entre la tecnología 3D y el dibujo tradicional. «'Evangelion' me salvó la vida», se oyó exclamar a uno de los primeros aficionados que guardaban cola, a primera hora de la tarde, con la ilusión de llevarse a casa una ilustración dedicada por Matsubara.

Como es habitual, el 'cosplay' volvió a ser uno de los pilares del Salón. Este arte, que consiste en lucir disfraces de sus personajes favoritos, generalmente elaborados de forma artesanal -aunque alguna asistente confesó a LA VERDAD que había comprado el suyo-, es a la vez un nexo de unión entre desconocidos y una manera de que los propios asistentes sean, a su vez, protagonistas del evento. No es raro cruzarse por el recinto con 'cosplayers' compartiendo palabras de admiración o haciéndose fotos. Este año volvieron a reinar los diseños sacados de 'Naruto', 'Guardianes de la noche' y el videojuego 'Genshin Impact', a la vez que se consolidó la presencia de 'Chainsaw Man', una producción reciente que ha logrado enamorar rápidamente al público gracias a sus personajes moralmente ambiguos e incluso algo turbios.

Otras actividades destacadas de esta primera jornada de Murcia Se Remanga' fueron los talleres, donde se impartieron nociones de dibujo, encuadernación o elaboración de amuletos japoneses de la buena fortuna; unas divertidas peleas de sumo con trajes acolchados -imposible no acordarse del mítico programa 'Humor Amarillo'-; y una completa zona de videojuegos, donde los últimos lanzamientos y la realidad virtual compartieron espacio con recreativas clásicas de los 90. Tampoco faltaron los puestos de comida y un gran mercadillo donde comprar camisetas, figuras y tomos de manga, con presencia de algunas de las editoriales más importantes del sector.

