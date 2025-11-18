La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La presentación de la decoración navideña de Murcia, este martes, en la plaza Belluga. Javier Carrión / AGM

Murcia se prepara para el alumbrado navideño «más real y envolvente»

Un total de 1.725 elementos luminosos se repartirán por toda la ciudad, cuya decoración para estas fechas se estrenará el sábado 22 de noviembre

LA VERDAD

LA VERDAD

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:17

Comenta

Arcos luminosos, lámparas isabelinas, figuras en tres dimensiones y árboles de forma cónica... la ciudad de Murcia se prepara para estrenar este sábado su decoración navideña, con el encendido que tendrá lugar a las 19 horas con un espectáculo en la Plaza de Belluga... Hasta un total de 1.725 elementos luminosos, 58 piezas 3D de nueva generación y 759 arcos decorativos se repartirán desde ese día por todo el municipio.

Los elementos luminosos son unos 400 más que el año pasado. En la ciudad se distribuirán 761, mientras que las pedanías recibirán 964. En lo que se refiere a los arcos decorativos, de las 759 unidades en total, 322 están en la ciudad y 437 en las pedanías, «multiplicando por veinte los instalados en 2024», asegura el consistorio. La iluminación recorrerá arterias y espacios emblemáticos como Gran Vía, Alfonso X, Avenida de la Constitución, Trapería, Platería, Floridablanca, Plano de San Francisco o Ronda de Garay.

La Plaza Circular, donde se ubicará el Gran Árbol, volverá a convertirse en uno de los hitos más visitados con la instalación de cuatro ángeles gigantes, mientras que el Plano de San Francisco y en Barrio de Carmen se contará un cono programable de 20 metros, capaz de generar secuencias dinámicas de color y movimiento. Además, plazas y rincones como Santa Isabel, Europa, Santa Eulalia o el Teatro Romea sumarán estrellas 3D de 4 metros, pensadas también como espacios de encuentro y fotografía.

El alcalde José Ballesta aseguró que será la Navidad «más real y envolvente» y, como adelantó LA VERDAD, recordó que la inauguración de ese alumbrado tendrá lugar el sábado 22 de noviembre, a las 19:00 horas, en la Plaza de Belluga, espacio acogerá por primera vez este evento. Se llevará a cabo allí un espectáculo piromusical. Allí, el joven tenor argentino Martín Savi será el encargado de interpretar un repertorio de villancicos acompañado por Ángel Luis Carrillo, quien dirigirá a la Orquesta Sinfónica de la UCAM.

Como novedad destacada, este año la Plaza Cardenal Belluga lucirá por primera vez un conjunto exclusivo de ornamentación luminosa compuesto por dos angelotes 3D con trompeta y cuatro lámparas volumétricas de gran formato, especialmente diseñadas para convertir este enclave en uno de los nuevos iconos visuales de la Navidad murciana.

