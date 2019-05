Murcia y sus pedanías ganarán en comodidad con 3.000 bancos y decenas de aseos públicos

No habrá excusa para salir a pasear aunque se tengan años y las distancias sean largas. El Ayuntamiento tiene previsto instalar 3.000 bancos en plazas y jardines de la ciudad y pedanías. Así lo anunció ayer el concejal de Calidad Urbana, José Guillén, en el Pleno, como respuesta a una de las mociones presentadas por el Grupo Municipal Socialista, gracias a la cual también se van a instalar aseos públicos en la calle, al menos como experiencia piloto, como los hay en otras ciudades europeas. La edil socialista Begoña García Retegui llevó al Pleno su moción «pensando sobre todo en nuestros mayores, a los que se les invita a pasear y a hacer uso de los espacios de gerontogimnasia pero a los que no se les facilita esta actividad al no tener ni un solo baño público al que acceder».

Al inicio de la sesión plenaria se aprobó una declaración institucional de apoyo a la Asociación de Familias de Niños con Síndrome Alcohólico Fetal. El texto incluye instar a los gobiernos nacional y regional a que elaboren un protocolo de diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

Agua más barata

La ordenanza reguladora de las tarifas por prestación de los servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento fue aprobada inicialmente. Esto supondrá una reducción del 25% en la factura para las familias en riesgo de exclusión. El tema de la condonación de deudas por Emuasa a familias vulnerables que llevó a debate el concejal de Ahora Murcia Miguel Ángel Alzamora le valió una severa recriminación por parte del equipo de gobierno. El edil de Urbanismo y Medio Ambiente, Antonio Navarro, le acusó de «demagogia» y de «venir a darnos lecciones en un ejercicio de autismo continuo». Le recordó que «la ordenanza incluye la amortización de la deuda antigua (de más de seis meses) y para la inferior a medio año nunca se ejecutará el corte de suministro ni se ejercerán acciones legales mientras dure la situación que da derecho a acceder a la tarifa social».

En 2020 serán fiestas el 14 de abril y el 15 de septiembre para el Bando y la Romería

La mayoría de las 23 mociones presentadas fueron aprobadas por unanimidad aunque los distintos grupos no obviaron el debate, tirante en alguna ocasión, como cuando Ángeles Moreno Micol espetó al alcalde, José Ballesta, diciendo «retiro yo la moción, no usted», a propósito de una iniciativa de Ahora Murcia para la mejora y potenciación de la sección municipal de arqueología que el equipo de gobierno intentó ampliar para incluir todo el ámbito de patrimonio histórico.

Hubo unanimidad en la única moción presentada por el PP, en concreto por el concejal Felipe Coello, sobre colombicultura y colombofilia. El acuerdo recoge la propuesta de prohibición del vuelo para palomas no destinadas a la práctica deportiva durante la celebración de entrenamientos oficiales, concursos y competiciones, así como instar al equipo de gobierno a obligar a quienes recojan un palomo deportivo o una paloma mensajera a entregarla al Ayuntamiento, la Federación o a sociedades de colombicultura.

El Grupo Municipal Socialista logró la unanimidad en iniciativas como la lucha contra la LGTBIfobia, actuaciones en el corredor verde entre Zeneta y Los Dolores o para que se cree un Consejo Sectorial de Indumentaria Tradicional, así como para la recuperación del eremitorio de la Luz.

Cs y PP rechazaron la moción de Margarita Guerrero (Cambiemos Murcia) por un retorno digno de los emigrantes y se abstuvieron en la propuesta para crear un sello identificativo de productos de la huerta y el Campo de Murcia. Además, el Pleno estableció como festivos locales en 2020 el martes 14 de abril para el Bando de la Huerta y el 15 de septiembre para la Romería de la Fuensanta.