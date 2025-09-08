Murcia mejora la seguridad de sus contenedores con un sistema de imanes A través de su fijación magnética en puntos cercanos a ramblas se pretende prevenir desplazamientos no deseados durante las lluvias torrenciales

Trabajadores en la primera fase de prueba de nuevos los imanes en contenedores ubicados en puntos estratégicos de la ciudad.

El Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha, junto a la empresa concesionaria PreZero, un proyecto pionero en la Región para mejorar la seguridad y eficiencia del sistema de recogida de residuos frente a fenómenos meteorológicos adversos. Consiste en la implantación de un sistema de fijación magnética antivuelco y antideslizamiento en los contenedores urbanos de reciclaje con carga lateral. Este mecanismo permitirá que los contenedores permanezcan anclados en su ubicación incluso durante episodios de lluvias torrenciales, crecidas de agua o rachas de viento de hasta 100 km/h. El objetivo es evitar imágenes recurrentes en episodios de fuertes lluvias, en las que los contenedores son arrastrados por el agua, comprometiendo la seguridad de las personas y el entorno.

La tecnología sustituye las patas tradicionales de plástico por piezas de acero con imanes encapsulados que se fijan a una placa metálica instalada en el pavimento. De este modo, se garantiza la estabilidad de los contenedores ante condiciones climáticas extremas y se evita su retirada preventiva en casos de aviso meteorológico de nivel amarillo, optimizando así los recursos municipales. De esta manera se protege la integridad de las personas y entornos urbanos incluso en episodios meteorológicos repentinos o episodios adversos no previstos como reventones o trombas de agua.

Esta primera fase de pruebas se realiza en contenedores situados en zonas críticas, especialmente en las inmediaciones de ramblas y áreas con antecedentes de acumulación de agua. Una vez comprobada su eficacia, el Ayuntamiento prevé su ampliación a otras áreas del municipio con mayor riesgo de arrastres por agua y desniveles en su orografía.

Beneficios del nuevo sistema 1 Resistencia al viento: estabilidad ante rachas de hasta 100 km/h. 2 Protección frente a inundaciones: mantiene los contenedores fijos durante lluvias intensas y desbordamientos 3 Seguridad urbana: evita desplazamientos no deseados que puedan poner en riesgo a peatones, vehículos o mobiliario urbano. 4 Optimización de recursos: los equipos municipales pueden centrarse en intervenciones prioritarias sin necesidad de retirar o recolocar contenedores preventivamente. 5 Sostenibilidad ambiental: la reducción de desplazamientos de camiones se traduce en menor consumo de combustible y reducción de emisiones de CO₂. 6 Prevención frente a vandalismo: dificulta manipulaciones no autorizadas o usos indebidos. 7 Operatividad eficiente: el sistema permite un anclaje y desanclaje rápido y sencillo, sin interferir en las labores de recogida diaria.