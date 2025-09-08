Murcia mejora la seguridad de sus contenedores con un sistema de imanes
A través de su fijación magnética en puntos cercanos a ramblas se pretende prevenir desplazamientos no deseados durante las lluvias torrenciales
LA VERDAD
Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:50
El Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha, junto a la empresa concesionaria PreZero, un proyecto pionero en la Región para mejorar la seguridad y eficiencia del sistema de recogida de residuos frente a fenómenos meteorológicos adversos. Consiste en la implantación de un sistema de fijación magnética antivuelco y antideslizamiento en los contenedores urbanos de reciclaje con carga lateral. Este mecanismo permitirá que los contenedores permanezcan anclados en su ubicación incluso durante episodios de lluvias torrenciales, crecidas de agua o rachas de viento de hasta 100 km/h. El objetivo es evitar imágenes recurrentes en episodios de fuertes lluvias, en las que los contenedores son arrastrados por el agua, comprometiendo la seguridad de las personas y el entorno.
La tecnología sustituye las patas tradicionales de plástico por piezas de acero con imanes encapsulados que se fijan a una placa metálica instalada en el pavimento. De este modo, se garantiza la estabilidad de los contenedores ante condiciones climáticas extremas y se evita su retirada preventiva en casos de aviso meteorológico de nivel amarillo, optimizando así los recursos municipales. De esta manera se protege la integridad de las personas y entornos urbanos incluso en episodios meteorológicos repentinos o episodios adversos no previstos como reventones o trombas de agua.
Esta primera fase de pruebas se realiza en contenedores situados en zonas críticas, especialmente en las inmediaciones de ramblas y áreas con antecedentes de acumulación de agua. Una vez comprobada su eficacia, el Ayuntamiento prevé su ampliación a otras áreas del municipio con mayor riesgo de arrastres por agua y desniveles en su orografía.
Beneficios del nuevo sistema
-
1
Resistencia al viento: estabilidad ante rachas de hasta 100 km/h.
-
2
Protección frente a inundaciones: mantiene los contenedores fijos durante lluvias intensas y desbordamientos
-
3
Seguridad urbana: evita desplazamientos no deseados que puedan poner en riesgo a peatones, vehículos o mobiliario urbano.
-
4
Optimización de recursos: los equipos municipales pueden centrarse en intervenciones prioritarias sin necesidad de retirar o recolocar contenedores preventivamente.
-
5
Sostenibilidad ambiental: la reducción de desplazamientos de camiones se traduce en menor consumo de combustible y reducción de emisiones de CO₂.
-
6
Prevención frente a vandalismo: dificulta manipulaciones no autorizadas o usos indebidos.
-
7
Operatividad eficiente: el sistema permite un anclaje y desanclaje rápido y sencillo, sin interferir en las labores de recogida diaria.
