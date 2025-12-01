La Murcia Lan Party agota sus plazas por primera vez desde la pandemia Del 4 al 8 de diciembre los participantes podrán disfrutar de casi 100 horas de navegación de alta velocidad, torneos, conferencias y talleres

En un mundo cada vez más deslocalizado y 'en la nube', incluso los amantes de las nuevas tecnologías y que basan buena parte de su vida, su trabajo y su ocio en las conexiones a través de Internet necesitan reunirse y verse las caras para compartir sus pasiones en común. La Murcia Lan Party es un ejemplo de ello y, por primera vez desde el punto de inflexión que supuso en 2020 la pandemia de la covid, arrancará el próximo 4 de diciembre con todas las plazas agotadas. Son unas 1.000 las que se pusieron a la venta hace unas semanas y se agotaron en cuestión de días, según detalló el concejal de Pedanías y Vertebración del Territorio, Marcos Antonio Fernández, en la presentación este lunes de la edición que se celebrará hasta el lunes 8.

Los participantes podrán disfrutar de casi 100 horas de navegación de alta velocidad, torneos, conferencias y talleres, además de concursos que repartirán más de 3.000 euros en premios. Asistentes y visitantes contarán con una zona de videojuegos para probar las últimas novedades y participar en actividades diversas como rol en vivo, juegos de mesa, concurso de karaoke y carreras de karts a pedales. Entre las nuevas propuestas de torneos, destacan la incorporación de 'Battlefield 6', 'DDR', 'CloneHero Balatro' y el simulador de carreras 'AssetoCorsa' y los desafíos con Gafas de Realidad Virtual (VR) como 'Beat Saber', incorporando las últimas innovaciones tecnológicas en el mundo de los videojuegos.

Además de los torneos y actividades lúdicas, Murcia Lan Party 2025 ofrecerá una amplia programación con más de una decena de charlas y talleres sobre temas actuales como seguridad informática, desarrollo de videojuegos, supercomputación cuántica, administración electrónica y la grabación del podcast Mulacast en directo, entre otras muchas. En cada edición el evento se dedica a una temática distinta, este año se va a homenajear a la saga de películas de 'Parque Jurásico', aprovechando el estreno este año de una nueva película de la saga.

Esta 'Lan Party' consiste en un evento social, en el que los participantes comparten su pasión por los ordenadores, reuniéndose con sus propios equipos informáticos en un recinto para realizar diferentes actividades, teniendo como eje principal los juegos en red, además de ser un punto de encuentro para los miembros de los equipos, que podrán conocerse en persona, en Murcia la primera edición se celebró en 2001.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, acompañado del presidente de la Asociación de Murcia Lan Party, David Valero, destacó «la rapidez con la que se han terminado las plazas de este evento marcado en el calendario aprovechando el puente festivo, y en el que durante cien horas los asistentes se conectarán a la red, y estrecharán lazos tras meses jugando online entre ellos».