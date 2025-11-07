Murcia eximirá del pago del agua a los vecinos afectados por el corte del suministro de agua en el Taibilla

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia aprobó en su reunión de este viernes la exención del pago del agua a 16.700 vecinos ... afectados por la falta de suministro durante trece días por parte de la Mancomunidad de Canales del Taibilla. Como consecuencia de la dana 'Alice', este órgano sufrió una avería en sus conducciones que provocó este corte a diferentes municipios del Campo de Cartagena y también a diferentes pedanías y urbanizaciones de Murcia.

Según detalló el concejal de Urbanismo y Huerta, Antonio Navarro Corchón, explicó que es una decisión que «entendíamos que era de justicia». Añadió además que están esperando a conocer la facturación del consumo correspondiente al mes de octubre para conocer la cifra concreta a la que ascenderá esa bonificación.

Fueron las pedanías de Gea y Truyols y Sucina las más afectadas, junto a otras como Baños y Mendigo o Avileses, junto a buen número de urbanizaciones y residenciales. Para el edil, «es una decisión absolutamente proporcional a los daños producidos por la ausencia de este servicio básico».

Navarro Corchón recordó también que lo que también hará el consistorio es reclamar a la Mancomunidad de Canales del Taibilla 325.000 euros en concepto de los servicios sustitutorios que se llevaron a cabo. En este sentido, detalló que se distribuyeron 21 cubas de agua a estos núcleos afectados.

Además de esto, la Junta de Gobierno adjudicó las obras de la nueva sala de estudio de la pedanía de El Esparragal y también la redacción del proyecto de recuperación del Casino de Torreagüera.