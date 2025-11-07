La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

R. I.

Murcia eximirá del pago del agua a los vecinos afectados por el corte del suministro de agua en el Taibilla

La medida beneficiará a unas 16.700 personas, que se quedaron sin abastecimiento tras la dana 'Alice'

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:36

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia aprobó en su reunión de este viernes la exención del pago del agua a 16.700 vecinos ... afectados por la falta de suministro durante trece días por parte de la Mancomunidad de Canales del Taibilla. Como consecuencia de la dana 'Alice', este órgano sufrió una avería en sus conducciones que provocó este corte a diferentes municipios del Campo de Cartagena y también a diferentes pedanías y urbanizaciones de Murcia.

