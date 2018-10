Ahora Murcia denuncia en Fiscalía una supuesta licencia ilegal al colegio AYS

Navarro Corchón: «Si hubiera algo irregular no se habría firmado»

Navarro Corchón / J.C.Caval/ AGM

Antonio Navarro Corchón, concejal de Urbanismo y principal señalado en la denuncia de Ahora Murcia, aseguró ayer a 'La Verdad' que estaba convencido de la legalidad de todos los trámites urbanísticos sobre el colegio AYS. «Desde luego, no se hubiera concedido ninguna licencia si se hubiera producido cualquier incumplimiento de los requisitos establecidos», señaló, para añadir, seguidamente, que tiene una gran confianza en la labor de los técnicos, «porque son tremendamente meticulosos». Navarro dijo no recordar nada en particular sobre el expediente del centro educativo AYS, ni en su lejana etapa como subdirector general de Urbanismo ni ahora como concejal. «Son muchos los expedientes que han pasado por mis manos», justificó.