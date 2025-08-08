Murcia contará con casi un centenar de nuevos puntos de carga para vehículos eléctricos Prácticamente la mitad de los equipos serán de recarga rápida de 50 kW de potencia e incorporarán terminales de pago con tarjeta

Iberdrola ha puesto en marcha los primeros puntos de recarga para vehículos eléctricos resultantes de la adjudicación del Ayuntamiento de Murcia del pasado mes de diciembre, por la que la compañía va a habilitar en el municipio 98 equipos de recarga para vehículos eléctricos, que ofrecerán 190 nuevas plazas para la carga de este tipo de automóviles en la ciudad. 40 de las estaciones serán de recarga rápida, con una potencia de 50 kilovatios (kW), y el resto serán semirrápidos (22 kW).

Los usuarios pueden acceder a la red de la compañía a través de App de Recarga Pública de Iberdrola, en la que se puede visualizar y geolocalizar información verificada de todos los cargadores, comprobar su operatividad en tiempo real y reservar y pagar desde el móvil. Además, los nuevos cargadores instalados de 50 kW dispondrán de terminales de pago con tarjeta de crédito/débito para facilitar la experiencia del usuario. Todos los puntos instalados por Iberdrola cuentan con energía 100% verde, procedente de fuentes renovables con garantía de origen (GdOS), lo que permite luchar contra el cambio climático y lograr una transición hacia un modelo independiente de combustibles fósiles.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, realizó una visita a los nuevos equipos de recarga instalados en la avenida de los Pinos, junto a las oficinas de Iberdrola en la capital, donde fue recibido por el gerente de Grandes Clientes y Administraciones Públicas de la compañía en la Región de Murcia, Enrique Planells; y por el delegado Institucional Miguel Ángel Cerdán. El concejal de Urbanismo, Antonio Navarro, también estuvo presente.

José Ballesta destacó que «son muchísimas las iniciativas que ha adoptado el Ayuntamiento de Murcia en su apuesta decidida por el medio ambiente. Creemos que el futuro de esta ciudad tiene que ser un futuro verde, compartido y en el que avancemos en la misma dirección».

Por su parte, Enrique Planells aplaudió la apuesta del Ayuntamiento de Murcia «por el ambicioso plan desarrollado para promover la movilidad eléctrica en la ciudad y contribuir así a la mejora de la calidad del aire en las ciudades». Además, Planells ha destacado que esta alianza público-privada «nos permite a las empresas acelerar en el desarrollo de una red de recarga al alcance de todos los usuarios y ayudan a impulsar un transporte sin emisiones que aumente el bienestar de los ciudadanos».