Las visitas guiadas a la restauración de la urna de Alfonso X arrancan la próxima semana en la Catedral de Murcia

Tras el inicio de los trabajos hace tan solo unos días, el Ayuntamiento de Murcia abrirá a partir de la próxima semana las visitas guiadas para la ciudadanía a las labores de restauración de la urna que contiene los restos del Rey Alfonso X. Estas se desarrollarán, en principio, durante quince fechas, repartidas entre los meses de diciembre y enero -dado que los trabajos durarán unos dos meses-, siempre a las 12 del mediodía. Los grupos contarán con una participación de una decena de participantes, ya que «el monumento es bastante grande, con unos seis metros de altura, y el espacio en el altar mayor de la Catedral no lo es tanto, por lo que queremos configurar una visita que sea de calidad, lo que nos obliga a que estas visitas sean reducidas», según indicó la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez.

No obstante, señaló Pérez que, en función del éxito de la iniciativa, se podrían ir abriendo nuevos horarios, en torno a las 5 de la tarde. De hecho, ya se contempla esta posibilidad ante la «expectación» que ha generado la apertura de las inscripciones en la página municipal 'eventos.murcia.es', según señaló Pérez. De hecho, diversos clubs, entidades y centros educativos, entre otros colectivos, han pedido ya realizar visitas de este tipo, por lo que se ha decidido organizar visitas especiales para grupos de este tipo, al margen de las que representa el cupo abierto para la ciudadanía. Es en el citado portal en el que ya se pueden formalizar las reservas para una actividad que es gratuita.

Esta iniciativa se desarrolla en virtud de un convenio con la Diócesis de Cartagena y de la mano del Centro Municipal de Arqueología. De hecho, la visita estará pilotada por las arqueólogas municipales y contará con la participación de la restauradora encargada del proyecto, Josefina Monteagudo, que añadirá a la narración histórica el detalle de cómo se están ejecutando estos trabajos de restauración de la urna funeraria 'in situ' y en tiempo real. Pérez destacó que esta iniciativa se enmarca en el interés municipal por difundir la historia de Murcia, tanto a vecinos como a visitantes, más aún en un año como el del 1.200 aniversario de la ciudad, y que en esta ocasión se hace de la mano de una figura clave como la del Rey Sabio, que fundó el Concejo de Murcia y que pidió en testamento que su corazón reposara en esta tierra, algo que ordenó un siglo después Carlos I.