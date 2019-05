Las multas por mal uso de patinetes este año ya superan las de todo 2018

Información para reducir las infracciones de ciclistas

Aunque los carriles bici han invadido la ciudad, la ausencia de una normativa que regule su circulación hace irrisorias la cantidad de denuncias impuestas en relación al uso de bicicletas. En 2018, la Policía Local solo multó a cinco ciclistas por no ir adecuadamente iluminados en horario nocturno. Por el mismo motivo, en lo que va de año tres cicloturistas han recibido sanciones. A pesar de ello, la delegada de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana, María Dolores Sánchez, destacó que la Policía Local «incide en los vehículos de transporte personal, pero de momento solo de forma informativa, ya que se les indica que vayan por el carril bici hasta que la Dirección General de Tráfico no regule el tránsito de estos vehículos o no dé instrucciones para que lo regulemos desde los ayuntamientos».

Además de la circulación de bicicletas, Sánchez dijo que, en los últimos meses, los agentes municipales también prestan especial atención a que los VTC cumplan con la normativa municipal, aunque no dio datos de multas a estos coches. La responsable del tráfico en la ciudad también confirmó que la Policía Local está trabajando mucho por favorecer el tráfico en «la zona de Ronda Sur por las obras del AVE, ya que se busca minimizar los problemas de circulación que estas acarrean», concluyó