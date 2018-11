Multan al propietario de un coche eléctrico en Murcia por aparcar en una plaza reservada para estos vehículos La denuncia identifica un modelo eléctrico pese a indicar que el coche no estaba autirzado para aparcar en esa plaza para vehículos eléctricos. / LV La sanción detalla un modelo de turismo de cero emisiones pese a señalar que la infracción es no respetar «la limitación para aparcar» para los de combustión RUBÉN GARCÍA BASTIDA Lunes, 26 noviembre 2018, 13:19

Aún no puede comprenderlo. Raúl, un murciano propietario de un vehículo eléctrico, se llevó una desagradable sorpresa este sábado en la capital cuando, al volver a su coche, que había dejado estacionado en una de las plazas con cargador dispuestas por el Ayuntamiento para tal fin, encontró a la grúa a punto de cargar su turismo con destino al depósito municipal.

«El hombre de la grúa estaba haciéndole fotos. Le pregunté cuál era el problema y me dijo que le habían ordenado que se lo llevara. Entonces me asomé al parabrisas y vi la denuncia». En ella figura que la infracción, de carácter grave y con 200 euros de multa, fue «no respetar la señal de limitación relativa a la clase de vehículo para el cual está reservado el estacionamiento (vehículos eléctricos) en ese lugar». En la misma también aparece detallada la matrícula y el modelo del coche, en concreto, un Mercedes Benz Clase B 250E. Y en la 'E' está la clave, ya que identifica a uno de los coches 100% eléctricos de la firma alemana.

Además, para aprovechar algunas de las ventajas normativas de las que disfrutan estos vehículos, el conductor debe llevar una pegatina azul en el parabrisas que lo identifique como coche de cero emisiones, un distintivo que también estaba correctamente adherido en el lugar pertiente, según señala el propietario del coche. «Solo tienen que mirar la pegatina antes de sancionar», denuncia Raúl.

La multa, junto al distintivo azul de la DGT que identifica a los coches sin emisiones. / LV

Fuentes policiales señalaron que el motorista municipal acudió al lugar ante la llamada de otro usuario de vehículo eléctrico que le requirió tras observar que el coche no estaba cargando.

«El miércoles fui a ese mismo punto para cargar el coche y no funcionaba -señala Raúl-. Puse una incidencia a través de la aplicación y me contestaron por 'email' que, efectivamente, estaba averiado. El sábado reservé la plaza con la aplicación, como siempre, y aunque sabía que no lo podría cargar, al menos podía dejarlo en la plaza. ¿Para qué lo iba a enchufar si no funcionaba?».

El Mercedes Benz B 250E, en la plaza para eléctricos.

Tras explicarle Raúl al operario de la grúa que su coche no era de combustión y mostrarle la pegatina, este «llamó e informó de que mi coche era eléctrico y le dijeron que entonces no se lo llevara, pero la multa la sigo teniendo. En el 092 me dijeron que tendré que hacer un pliego de descargo cuando me llegue la sanción», lamenta.