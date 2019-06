Angélica Galera: «Las mujeres no deben permitir ser esclavas de la moda»

Contar con la ayuda de una asesora de imagen para ir de compras quizá no está al alcance de todo el mundo, pero hoy y mañana se puede disponer de este servicio, gratis, en la plaza José Esteve Mora, dentro de las atenciones que ofrece la Gran Shopping del Verano. Angélica Galera, de la empresa Etiqueta Negra, ayudará a los clientes que lo deseen a acertar con su equipación para el verano.

-¿Es caro el servicio de 'Personal Shopper'?

-Dos días de trabajo con una clienta cuestan 160 euros. En función del presupuesto, de sus gustos y de lo que me dicen que necesitan, dedico el primer día a seleccionar en las tiendas lo que desean y en la segunda jornada les acompaño a probarse y les doy por escrito un dossier con recomendaciones.

- ¿Cuál es el perfil de sus clientes?

-Mujeres de entre 40 y 50 años. Las más jóvenes se suelen dejar llevar por las modas, aunque a veces no sientan bien. No deben permitir ser esclavas de la moda. A mujeres de mediana edad les recomendaría que, si por ejemplo se llevan las tachuelas, no las elijan en un jersey, pero sí pueden en el bolso o en los zapatos.

-¿Le piden consejos de moda también los hombres?

-Sí, pero por ahorrar tiempo porque no les gusta ir de compras.

-¿Se puede renovar el armario de verano comprando bañador, sandalias, vestido, pantalón y blusa por 200 euros?

-Se queda un poco corto; mejor, 300 euros.

-¿Cuáles son las claves para acertar cuando se compra ropa?

-El corte, el tejido y el color; este último, sobre todo, en la parte de arriba, que es lo que da luz a la cara.

-¿Qué me aconsejaría para ir a una boda que se celebra por la mañana?

-Traje corto. De mañana no se puede ni se debe ir de largo. Con un traje de cóctel se acierta siempre.

-¿Qué le parece que Pilar Rubio y Sergio Ramos exijan para su boda que los hombres vayan con chaqué y las mujeres de largo pero con la prohibición de los colores blanco, negro, rojo, rosa, naranja y verde?

-Los novios tienen licencia para pedir el código de vestimenta ('dress code') de sus invitados, y así lo pueden indicar en sus invitaciones.

-¿Cuándo debe un hombre vestir de frac?

-Exclusivamente ceremonias de gran gala, como ceremonias de la Casa Real.

-¿Y cómo debe ir su acompañante femenina?

-Con vestido largo. Y admite toda la pompa de brillos y lentejuelas.

-¿Y si él va de chaqué?

-Ella con vestido corto o con traje de chaqueta.