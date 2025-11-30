Movilización vecinal en la pedanía murciana de Los Dolores para recoger basura Este domingo llevarán a cabo una nueva jornada de voluntariado tras la iniciativa emprendida por una madre y su hija: «Más vale hacer que mandar»

Lázaro Giménez Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:48 Comenta Compartir

«Cansadas» dice Fini Sánchez que estaban ella y su hija de ver la calle donde viven en Los Dolores, la calle Acequia, llena de basura. Y como esa, buena parte del resto de vías y caminos de esta pedanía y de toda la huerta de Murcia. «Un día le dije a mi hija, 'vamos a empezar por aquí'», cuenta esta vecina. Así que salieron a recogerla ellas mismas equipadas para ello. Sacaron fotos, grabaron un video y lo compartieron en redes. Como consecuencia de eso, otra vecina de la zona se puso en contacto con Fini para volver a salir a recoger los residuos que se acumulaban en los márgenes del camino de La Azacaya o que se encuentran desperdigadas por cunetas, parques, entre la maleza o junto a los contenedores donde deberían depositarse en bolsas. Luego vino a sumarse a esta tarea a la semana siguiente otro matrimonio de una zona próxima, el Carril de la Enera, y varios amigos llegados desde Algezares. Han acabado por conformar un grupo casi permanente de ocho personas.

Desi Morales, vecina de La Azacaya, fue una de las primeras que prestó su apoyo a Fini: «Nos conocimos a través de redes sociales. Somos vecinos preocupados por la basura y la suciedad». Explica que es una acción «voluntaria y altruista»: «Se trata de hacer lo que está en nuestras manos». Para esta vecina, esto ayuda a que cada vez haya más gente que se quiera implicar.

Lo que arrancó de esta manera y se ha venido sucediendo en las últimas semanas volverá a repetirse hoy (el punto de encuentro será a las 10 de la mañana en el Carril de la Enera). Fini cuenta que quieren seguir con esa tarea que cree que le correspondería a los servicios de limpieza municipales. Asegura que al menos esta movilización y los anuncios que han realizado para que se sumen más colaboradores han servido para que durante estos días esa limpieza municipal haya mejorado en algunos puntos de Los Dolores.

«Estamos moviendo esto a ver si alguien más se quiere apuntar. Y si no, nosotros vamos a seguir saliendo igualmente», explica con convencimiento esta vecina. Aspira a conseguir esa movilización a través de los videos que comparten en redes sociales. El primero de ellos, grabado junto a su hija, arranca con este mensaje: «Más vale hacer que mandar».

«Es toda la huerta»

Entre los apoyos que han recabado estas semanas está el de otro vecino de la zona, Juan de la Cruz Megías. «No tenemos ninguna vinculación política, solo queremos que sirva para concienciar. Y si no lo conseguimos, al menos veremos este camino más limpio», sostiene Juan de la Cruz. Añade que «no es un problema solo de Los Dolores, sino de toda la huerta». Lamenta la falta de concienciación que asegura que ha convertido muchos parajes y monumentos de la huerta de Murcia en puntos donde tirar todo tipo de vertidos, como asegura que ha documentado también con su cámara de fotos. De hecho, parte de ese material lo expuso dentro del programa 'Reactivos culturales' en la Sala Caballerizas hace cinco años. 'MantenYmiento 1.1' se llamó aquella instalación.

Coincide Fini: «Es toda Murcia, no solo Los Dolores». Desi confía en que alguien «tome nota»: «Que se refuerce la limpieza y que los vecinos también se hagan responsables de las basuras que tiran», según esta vecina.