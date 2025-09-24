Un motorista herido al colisionar con un coche en el centro de Murcia El accidente se produjo en Ronda de Levante

LA VERDAD Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:34

Un hombre resultó herido en la tarde de este miércoles al colisionar la moto en la que circulaba y un turismo en el centro de Murcia. Varias llamadas alertaron al Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia a partir de las 14.27 horas del choque ocurrido en Ronda de Levante. Según los testigos, el motorista había quedado tirado en el suelo.

Emergencias envió una ambulancia no asistencial al lugar para trasladar al hombre, que fue llevado al hospital Reina Sofía de Murcia para una valoración precisa de sus lesiones. No ha trascendido la identidad del afectado.

