La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La morera del Tío Pequeño 'El Pardo', de La Albatalía, finalista del concurso Árbol del Año 2026. Cedida

La morera de Murcia que es finalista a Árbol del Año

La 'Morus alba' del Tío Pequeño 'El Pardo', de más de 200 años y «símbolo de la resiliencia y la riqueza natural de la huerta», se mide en 2026 desde La Albatalía a otros nueve ejemplares de España

Pepa García

Pepa García

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:03

Comenta

En la confluencia entre la senda Tía Ana y el carril de Los Pardos, de la pedanía murciana de La Albatalía, crece desde hace ... más de 200 años la morera blanca ('Morus alba') del Tío Pequeño 'El Pardo', un ejemplar monumental que acumula en su tronco y sus ramas más de 200 años de vida. Historia viva de Murcia y su secular huerta, la asociación Olea Integra, Paisajismo Urbano, presidida por Alfredo Norte, presentó su candidatura al concurso Árbol del Año de España 2026, que organiza periódicamente Bosques Sin Fronteras, y acaba de ser seleccionada entre los diez árboles finalistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 10 al 14 de noviembre en la Región de Murcia
  2. 2

    La reapertura de la vía entre Murcia y Albacete puede retrasarse al segundo semestre de 2026
  3. 3 Los primeros análisis apuntan a una intoxicación por salmonela en el hotel de Lo Pagán
  4. 4 Manolo Bakes abrirá una nueva cafetería en Murcia: esta es la ubicación
  5. 5

    Los dueños de 339 inmuebles optan a permisos para ocupar parte de la costa
  6. 6 Detenido el presunto autor de la agresión sexual a una camarera en un salón de juegos de Murcia
  7. 7

    La gripe aviar se extiende y agudiza la crisis del huevo en España: los precios se disparan un 31%
  8. 8

    La joven asesinada por su exnovio en Librilla quería cambiar la cerradura de su casa
  9. 9

    Las compras repuntan en supermercados y tiendas de barrio de la Región de Murcia frente a la caída del híper
  10. 10 Persecución de película en Orihuela: dos traficantes lanzan un kilo de hachís por la ventanilla al huir de la Guardia Civil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La morera de Murcia que es finalista a Árbol del Año

La morera de Murcia que es finalista a Árbol del Año