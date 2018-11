Más de la mitad de los negocios afectados por las obras del soterramiento se quedan fuera de las ayudas Hamburguesería Quitapellejos de Santiago el Mayor, uno de los establecimientos afectados por las obras. / ALFONSO DURÁN / AGM El Ayuntamiento de Murcia ha excluido a 67 de los 121 solicitantes al considerar que no cumplían con todos los requisitos o que la documentación que han entregado era incompleta o incorrecta EFE Murcia Lunes, 26 noviembre 2018, 16:00

Más de la mitad de los negocios que han solicitado ayudas municipales por la afectación que sufrirán por las obras del soterramiento de las vías del tren en Murcia han quedado excluidos de las mismas por defectos en la documentación requerida.

En concreto, el Ayuntamiento ha excluido a 67 de los 121 solicitantes al considerar que no cumplían con todos los requisitos o que la documentación que han entregado era incompleta o incorrecta, y les ha dado un plazo de 10 días (hasta este 27 de noviembre incluido) para subsanar esas deficiencias. No obstante, según han señalado fuentes municipales, 22 de las personas que habían quedado excluidas han subsanado ya esos defectos, por lo que también percibirán las ayudas.

Otros 30 comercios excluidos tienen de plazo hasta este martes para hacerlo, mientras que 15 más no podrán optar a ellas porque entregaron las solicitudes fuera de plazo, no estaban en las zonas establecidas para ello o sus negocios no se correspondían con las actividades subvencionables.

Para la Plataforma Pro Soterramiento, en cambio, está situación «se veía venir» dado que los 150.000 euros reservados por el Ayuntamiento para estas compensaciones no era suficiente desde un principio para cubrir todas las posibles solicitudes, ha explicado uno de sus portavoces, Antonio Hernández. Así, ha recordado, el Consistorio comprometió ayudas de 2.000 euros para cada negocio afectado, por lo que con los fondos previstos sólo se podrían dar subvenciones a un máximo de 75 de ellos. Hernández ha subrayado que los 121 negocios que han solicitado las ayudas no son además todos los que podrían haberlo hecho, con lo que era de prever que los fondos se quedarían cortos y muchos de los solicitantes quedarían excluidos.

Esta es la primera de las dos convocatorias de ayudas que el Ayuntamiento de Murcia tiene previsto sacar adelante, ambas dotadas con 150.000 euros, por lo que en total se podrán conceder 150 ayudas de 2.000 euros a los comerciantes, con los que podrán financiar gastos derivados de su actividad comercial durante este 2018.

Las bases previstas por el Consistorio incluían un baremo de puntuación en función de la ubicación de cada negocio (dos puntos para los de San Pío y Santiago el Mayor y un punto para el barrio del Carmen) y del tipo de establecimiento (cuatro puntos para los comercios de alimentación, tres para el resto de comercios, dos para los servicios y uno para bares y restaurantes). Asimismo, se ha tenido en cuenta la antigüedad del negocio: tres puntos para los que tienen más de 10 años, dos puntos si tienen entre cinco y diez años de antigüedad y uno si se creó hace entre dos y cinco años.

La convocatoria preveía también valorar determinados criterios sociales como haber contratado algún trabajador en el último año, tener una discapacidad superior al 33 por ciento, ser víctima de violencia machista o ser parado de larga duración, que haya accedido a su primer empleo o mayor de 55 años.

Hernández ha lamentado que han quedado excluidos de la convocatoria algunos negocios que cumplían con los requisitos máximos de puntuación, como es el caso de la autoescuela de Santiago el Mayor, con décadas de antigüedad.

Los solicitantes recibieron la resolución del Ayuntamiento la pasada semana, así que podrán presentar sus alegaciones o subsanar las deficiencias a lo largo de esta.