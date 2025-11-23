La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La cueva de la Cómica, en una instantánea del Fondo Crespo que conserva el Almudí.
La Murcia que no vemos

La misteriosa cueva de la cómica que se volvió santera

Antonio Botías

Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:30

Comenta

Conoció las mieles del éxito y disfrutó del poder que otorga el dinero. Su nombre, Francisca de Gracia, resonaba en todos los teatros españoles, que ... solía llenar en entusiastas seguidores. Hasta que cierto día, mire usted por donde, llegó a Murcia y sintió una revelación que la convertiría en asceta.

