Miras no considera necesario un convenio previo para adjudicar las obras de soterramiento El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en los actos organizados del Día Mundial del Agua. / CARM Rechaza el planteamiento de Adif, que apunta al pago de los trabajos a través de un expediente plurianual de préstamos participativos. Señala, no obstante, que la Comunidad firmará este acuerdo «siempre y cuando sea legal» EFE Murcia Viernes, 22 marzo 2019, 12:34

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, consideró que no es necesario firmar, como plantea Adif, un convenio previo a la adjudicación de las obras de soterramiento que quedan pendientes, ya que en el tramo en ejecución no se firmó y el Ejecutivo regional seguirá pagando, como ha hecho hasta ahora, la parte que le corresponde.

En declaraciones a los periodistas durante la celebración en Alcantarilla del Día Mundial del Agua, López Miras señaló, no obstante, que la Comunidad Autónoma firmará ese convenio siempre y cuando sea «legal».

El texto del acuerdo, dijo, lo conocen solo por lo publicado en medios de comunicación, que apuntan a que Adif plantea el pago de las obras a través de un expediente plurianual de préstamos participativos, que no está permitido en base a la ley de Hacienda regional.

Que esa fórmula no sea de aplicación o no haya convenio, no equivale a que el Gobierno autonómico no vaya a financiar su parte, ya que el presupuesto de 2019 contempla una partida para ello de 23,4 millones de euros y un aval por valor de 136 millones, cuando el total a aportar por la Administración regional es de 134 millones.

En su opinión, las prisas de Adif por aprobar este convenio responden a la proximidad con las elecciones y a la visita a la Región la próxima semana del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para «tener un papel que enseñar».