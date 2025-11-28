El Ministerio pone en servicio la conexión de los carriles bici de la UMU con la Vía Verde del Noroeste La actuación en el entorno del Campus de Espinardo y de la A-7 incluye tres zonas ajardinadas y dos aparcamientos

Después de un año de trabajos, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto en servicio la interconexión de las vías ciclistas y peatonales y la Vía Verde del Noroeste, a su paso bajo la autovía A-7, en el entorno del Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia. Las obras han sido financiadas con una inversión de 1,5 millones de euros de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con esta actuación, que une la Vía Verde con los carriles bici de la UMU, se ha mejorado la conectividad entre los actuales itinerarios ciclistas de las inmediaciones, las zonas residenciales adyacentes, la Universidad de Murcia y la vía verde del Noroeste, que estaban divididos por el trazado de la autovía, indica el Ministerio.

Para ello, se han ejecutado dos nuevos tramos de vías ciclistas. El primero, de 345 metros de longitud y 2,5 metros de ancho, une la avenida Severo Ochoa con la Universidad de Murcia a través de la calle Torre del Obispo bajo la autovía A-7 en el kilómetro 568,3. El segundo tramo, una vía ciclo-peatonal, de 651 metros de longitud y 5 metros de ancho, amplía la vía verde del Noroeste, dándole continuidad y conectándola con la vía ciclista.

Estrategia Nacional de la Bicicleta

Además, se han creado a lo largo del recorrido tres zonas ajardinadas con plantaciones típicas mediterráneas (moreras, pinos, melias, acebuches y algarrobos) y se ha extendido hidrosiembra por todos los taludes del trazado, tras eliminar previamente todas las especies invasoras.

La obra se ha complementado con la construcción de dos aparcamientos para vehículos a motor con cabida para 23 vehículos, 10 motocicletas y aparcabicis, a los que se accede desde la calle Torre del Obispo, y la instalación de 26 farolas con luminarias tipo led alimentadas mediante paneles solares.

Esta intervención se alinea con la Estrategia Nacional de la Bicicleta, que pretende fomentar su uso con el objetivo de avanzar hacia una movilidad sostenible y activa. La infraestructura pasará a ser próximamente de titularidad del Consorcio de Vías Verdes de la Región de Murcia.