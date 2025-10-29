El Ministerio licitará y ejecutará las obras del jardín de San Esteban, en Murcia El Gobierno de España remite al Ayuntamiento y la Comunidad el convenio que fija una financiación tripartita para un proyecto estimado en 33 millones

Pedro Navarro Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:01

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana licitará y ejecutará las obras para la rehabilitación del yacimiento del arrabal andalusí de la Arrixaca y la construcción de la nueva plaza y jardín de San Esteban sobre los restos arqueológicos, con el fin de proteger estos y de recuperar el espacio público desaparecido hace más de tres lustros. Así lo señalaron este miércoles fuentes ministeriales a través de un comunicado en el que también anunciaban que el convenio para la financiación tripartita del proyecto «ya ha sido remitido al Ayuntamiento de Murcia y a la Comunidad Autónoma».

En paralelo, el citado Ministerio señala que sigue gestionando su aprobación por el Consejo de Ministros. «Una vez completados todos estos trámites, tendrá lugar la firma del mencionado Convenio por el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David, Lucas Parrón, el alcalde del Ayuntamiento de Murcia, José Ballesta, y la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen María Conesa«.

Las obras, con un importe total estimado de 33.022.790,75 euros, serán cofinanciadas por el Gobierno de España, que aportará un 50% del presupuesto (16.511.395,39 euros), y por las otras dos administraciones, que contribuirán con un 25% cada una (8.255.697,68 euros). Recuerda el Ministerio que, con carácter previo, «el Ayuntamiento y la Comunidad ejecutarán el proyecto arqueológico, «facilitando a este toda la información que precisa para la debida coordinación entre dicha fase y la posterior ejecución del proyecto y su dirección facultativa».

«La colaboración es básica»

«Estos trabajos previos, que incluyen diversos sondeos, arrancarán antes de fin de año», indicaron fuentes municipales, añadiendo que «la colaboración es básica y está todo preparado para la suscripción de un convenio que permitirá ejecutar un proyecto estratégico para el municipio». El complejo palatino y barrio andalusí de San Esteban palatino y barrio andalusí de San Esteban incluye restos de un arrabal desarrollado entre los siglos XII y XIII en el barrio de San Miguel de la ciudad. Actualmente se encuentra en pleno centro financiero y social de la ciudad y la actuación pretende preservar la zona arqueológica a través de una cubrición apoyada en elementos estructurales que soporten la plaza sobre rasante y permitan la visita y visualización de los restos bajo la misma. Sobre rasante, se busca la recuperación del espacio público de San Esteban y así poder devolver a los vecinos una plaza que responda a las necesidades actuales de la ciudad. El ámbito de actuación tiene una superficie de 13.650 metros cuadrados.

Programa de rehabilitación del patrimonio arquitectónico

La actuación, en su totalidad, se entiende como un gran centro de interpretación, permitiendo percibir en todo momento las ruinas históricas desde la trama urbana contemporánea que rodea el conjunto, gracias al vacío perimetral que se genera en torno al nuevo espacio público. Esta actuación de protección y salvaguarda del Patrimonio Cultural Español se realiza en el marco del Programa de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico, que consiste en la ejecución de obras relevantes de rehabilitación del patrimonio arquitectónico español, contribuyendo a la creación, mejora o mantenimiento de equipamientos, dotaciones o servicios de interés o uso público, con los presupuestos propios del Ministerio.

En estos casos, el Ministerio actúa como órgano de contratación de las obras, estando asignada una inversión en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2025 de en torno a 24 millones de euros a este Programa. Este Programa de Rehabilitación Arquitectónica lleva funcionando desde 1988 y hasta la fecha, el importe invertido acumulado supera los 600 millones de euros. «Con este tipo de programas, el Ministerio refuerza el compromiso del Gobierno de

España con el patrimonio mundial, con más de 1.500 millones de euros invertidos, en los distintos programas de inversiones de recuperación del patrimonio y de cascos históricos», concluyeron fuentes del Gobierno de España.