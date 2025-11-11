La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una trabajadora muestra los desperfectos de una de las estancias de Atención Temprana en La Paz. LV

Con miedo y entre jeringas: el día a día en el centro de orientación de La Paz en Murcia

El personal de estas dependencias, sede también de Atención Temprana, denuncia que trabaja entre basuras, y sufre robos y amenazas

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Martes, 11 de noviembre 2025, 21:24

Comenta

Cuando Gloria llegó con su bebé de 23 días al centro de Atención Temprana del barrio murciano de La Paz pensó que se había equivocado. ... A su entrada se encontró un colchón mugriento y ropa gastada, latas, restos de comida y orines. Era su primera salida con la pequeña tras el parto e iba para ser evaluada por uno de los equipos que trabajan en la calle Puente Tocinos. «No es el sitio ni las condiciones para que un niño esté aquí», cuenta esta mamá de una niña gran prematura y con riesgo neurológico. Se prestó a grabar un vídeo denunciando esta situación que, como ella, viven otras familias y los trabajadores en su día a día. Acuden a estas dependencias donde también se encuentran los equipos de orientación educativa y psicopedagógica de la Consejería que atienden a los sectores de Murcia, Alcantarilla, Santomera y Beniel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un amigo del joven desaparecido en el Malecón de Murcia: «No voy a dejar de buscarlo»
  2. 2 Localizan a Jonnattan, el joven desaparecido en el entorno del Malecón, en Murcia
  3. 3 Localizan a Jonnattan, el joven desaparecido en el entorno del Malecón, en Murcia
  4. 4 Encuentran a un ciclista fallecido en San Javier
  5. 5 Tres detenidos, uno de ellos menor, por secuestrar a una mujer y someterla a vejaciones durante una semana en Alhama
  6. 6 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 10 al 14 de noviembre en la Región de Murcia
  7. 7 Estos son los rivales de los equipos de la Región de Murcia en la Copa del Rey
  8. 8 Tres detenidos, uno de ellos menor, por secuestrar a una mujer y someterla a vejaciones durante una semana en Alhama
  9. 9 Manolo Bakes abrirá una nueva cafetería en Murcia: esta es la ubicación
  10. 10

    La joven asesinada por su exnovio en Librilla quería cambiar la cerradura de su casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Con miedo y entre jeringas: el día a día en el centro de orientación de La Paz en Murcia

Con miedo y entre jeringas: el día a día en el centro de orientación de La Paz en Murcia