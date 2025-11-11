Con miedo y entre jeringas: el día a día en el centro de orientación de La Paz en Murcia

Cuando Gloria llegó con su bebé de 23 días al centro de Atención Temprana del barrio murciano de La Paz pensó que se había equivocado. ... A su entrada se encontró un colchón mugriento y ropa gastada, latas, restos de comida y orines. Era su primera salida con la pequeña tras el parto e iba para ser evaluada por uno de los equipos que trabajan en la calle Puente Tocinos. «No es el sitio ni las condiciones para que un niño esté aquí», cuenta esta mamá de una niña gran prematura y con riesgo neurológico. Se prestó a grabar un vídeo denunciando esta situación que, como ella, viven otras familias y los trabajadores en su día a día. Acuden a estas dependencias donde también se encuentran los equipos de orientación educativa y psicopedagógica de la Consejería que atienden a los sectores de Murcia, Alcantarilla, Santomera y Beniel.

El personal de los dos servicios denuncia condiciones de insalubridad y suciedad en el entorno. La semana pasada dicen haberse sorprendido por la presencia de varias máquinas barredoras que adecentaron la zona. «Hasta le saqué fotos», bromea uno de estos profesionales. E insisten en los problemas de inseguridad: robos, insultos, amenazas... «Nos han robado varias veces, y la última, además, entraron dentro del edificio mientras trabajábamos», cuenta otra de ellas, Luciana. Irene recuerda que atienden en esas instalaciones a población en riesgo y vulnerable, familias que pasan por situaciones difíciles: «Es denigrante», se lamenta esta trabajadora.

Aunque llegan a considerar casi «anecdótico» el problema de suciedad en comparación con el miedo que sienten a veces, hacen hincapié en que tanto ellos como las familias que pasan por Atención Temprana llegan allí entre «basura, jeringuillas, plagas de pulgas, cucarachas y ratas», según Belén Escribano, del sindicato Sterm y trabajadora de uno de estos equipos de orientación. El colchón que se encontró Gloria con su pequeña ya no está, fue retirado al cabo de varios días. Pero son situaciones que se dan de forma recurrente, según Escribano. «El barrio cada vez está más degradado», menciona un trabajador, Bartolomé. Luciana añade que han «normalizado» situaciones que «no son normales: «Hemos estado realizando una evaluación en un aula y viendo por la ventana cómo se producía un apuñalamiento».

Ampliar Colchón a la entrada del centro de orientación. Javier Carrión / AGM

También explican que por las noches el interior del recinto suele ser empleado para el consumo de drogas, encontrando restos al día siguiente. «Alguna vez hemos llegado y el patio delantero estaba lleno de leche en polvo, que es lo que usan para cortar la coca», dice una de las trabajadoras.

Compromiso de reubicación

La falta de espacio ha llevado a trasladar una quincena de estos profesionales a un ala del CEIP La Paz. Allí, hasta 15 de ellos comparten un mismo despacho, de tamaño reducido. Añaden más deficiencias: cables y enchufes al alcance de los niños, ventanas con cristales rotos o molduras desprendidas. Elena, otra trabajadora de estos equipos, va señalando algunos de esos problemas.

En julio de 2024, un informe del servicio de Riesgos Laborales de la Consejería certificó estas adversidades, a las que también sumó la presencia de plagas de pulgas y la falta de espacio o de dependencias adecuadas para las atenciones que se realizan. Belén Escribano lamenta que los equipos no hayan sido reubicados todavía, a pesar del compromiso adquirido para ello por la Consejería.

Desde Educación responden a LA VERDAD sobre esta problemática que «se está buscando, junto con el Ayuntamiento de Murcia, un espacio para que puedan trasladarse» y que los empleados están al corriente de ello.