El Mercado de Verónicas de Murcia entra en ebullición por la falta de seguridad y la escasa limpieza

La «falta de tiempo» evita que se ejecute la remodelación

La Oficina Técnica de Arquitectura del Ayuntamiento de Murcia ha elaborado un proyecto de remodelación que contempla una batería de actuaciones a desarrollar en el Mercado de Verónicas. Sin embargo, fuentes de la Concejalía de Comercio precisaron que «la falta de tiempo» ha impedido que el documento se haya podido enviar a contratación durante la presente legislatura.

Aún así, la edil Maruja Pelegrín matizó que «estoy convencida de que, si seguimos gobernando, se van a llevar a cabo las actuaciones recogidas en este proyecto». La concejal niega que durante los últimos años no se haya acometido ninguna actuación en la plaza de abastos y su entorno. «Hemos trabajado en los ascensores, las escaleras mecánicas y la iluminación. También se han hecho otros pequeños retoques».

El documento técnico que se ha redactado concluye la necesidad de acometer unos arreglos de gran envergadura en el edificio. Están recogidas mejoras en toda la zona interior y exterior. La intención también es la de trabajar en los ventanales de la parte superior y en la cúpula. Sobre esta zona, Pelegrín recuerda que «es difícil acceder debido a su gran altura, pero en el proyecto viene recogido cómo se puede trabajar y lo vamos a hacer. Sin duda».

En la Concejalía de Comercio, aseguran que siempre se han mostrado cercanos a la Asociación de Comerciantes del Mercado de Verónicas. Maruja Pelegrín afirma que «me he reunido con ellos siempre que me lo han pedido y, cuando no lo han hecho pero yo lo he visto necesario, he acudido por mi cuenta para interesarme por su situación y ponerme a su disposición para, en cuanto se pudiera, hacerlo».

La edil no esconde que la imagen que presenta la plaza es claramente mejorable. Señala que «es cierto que se está estropeando a diario. Yo paso por allí todos los días y lo veo. Es verdad». En su opinión, los actos vandálicos están perjudicando mucho la fachada. Por eso, hace un llamamiento al civismo.

«Hay desconchados en el edificio que no se producen por el paso del tiempo. Los provoca la gente. Hay que intentar tener más civismo», sentencia la concejal, quien también explica que «esto provoca que se tenga que limpiar mucho y eso también contribuye a que se desgaste la superficie y quede irregular».