El mercado gastronómico de Correos abrirá los siete días de la semana El consejero delegado del gastromercado, Miguel Pichardo, ayer, ante la fachada del edificio de Correos, aún con vallas. / juan carlos caval/agm La inauguración, aún sin fecha fija hasta que se ultimen los detalles, será antes de un mes, entre finales de octubre y principios de noviembre MARÍA JOSÉ MONTESINOS Viernes, 19 octubre 2018, 08:51

El edificio del antiguo Correos, ubicado en pleno corazón de la ciudad, en la calle Pintor Villacis, abrirá sus puertas como gastromercado antes de un mes. La empresa Mercado de Correos, cuyos accionistas son Orenes Grupo y la firma Lonja Murcia, quiere abrir sus puertas al público lo antes posible, pero «no nos atrevemos a dar aún la fecha concreta porque estamos pendientes de que finalicen los trabajos de los distintos oficios; en cualquier caso, será a finales de este mes de octubre o a primeros de noviembre', asegura a 'La Verdad' Miguel Pichardo, consejero delegado, que se desplazó ayer a Murcia desde Sevilla, donde explotan el mercado Lonja del Barranco, «que recibe al año tantos turistas como la Catedral de Sevilla, más de un millón de visitantes». Asegura que «este tipo de locales genera mucho turismo en las ciudades. De hecho, en Barcelona, el mercado de La Boquería es lo más visitado, incluso más que La Sagrada Familia de Gaudí».

El mercado gastronómico abrirá los siete días de la semana, durante todo el año, incluso en Nochebuena y Nochevieja, aunque cerrará antes para que los trabajadores puedan cenar con sus familias. Tendrá 15 puestos en la planta baja, similares a los de una plaza de abastos, donde se venderá carne, pescados, mariscos y verduras, pero no para llevárselos a casa frescos, sino para consumirlos allí mismo, en pequeños restaurantes, y también podrán pedir que se lo cocinen allí para llevarlo a casa, al estilo 'take away'.

A modo de pequeños restaurantes, como los que hay en el mercado de San Miguel, en Madrid, o La Boquería, en Barcelona, se podrán consumir todo tipo de carnes, pescados y mariscos a la plancha. Para ello, en la zona central de la planta baja, que cuenta con una superficie de 1.200 metros cuadrados, se ubicará una zona con cuatro tipo de brasas: carbón, leña, espeto malagueño y parrilla. Habrá también una pulpería, donde se podrá disfrutar de este molusco al horno, como se come en Murcia, o bien al estilo gallego, salteado o roquero, entre otras variedades. Otras opciones son la pasta y pizzas de la cocina italiana, japonesa o latinoamericana (Venezuela, Perú, México). Habrá también una zona que Pichardo denomina «la cocina de la abuela», con empanadas, croquetas y tortillas de patatas.

De los 15 puestos, 12 serán de comida y otros tres para cervezas del grupo Mahou (incluida la Alhambra), vinos (con más de 100 referencias) y cafés. En el centro de la planta baja se ubicará una vermutería, con salazones y aperitivos selectos de lata. Otros dos grandes focos de atención serán la zona destinada a quesos, con más de 60 referencias, y otra dedicada al jamón y a los embutidos ibéricos. El gastromercado estará abierto hasta la medianoche y, por la mañana, la mayoría de los puestos subirán la persiana a las 12.00, aunque la cafetería se pondrá en marcha sobre la 10.30 horas. Los fines de semana se ampliará el horario nocturno, siguiendo la normativa establecida por la Comunidad.

La inversión asciende a 4 millones de euros y se han creado 120 puestos de trabajo directos entre cocineros, camareros y limpiadores. Además, durante los casi dos años que han durado las obras de remodelación del edificio, han dado empleo a más de 200 personas de diferentes oficios.

«Vendrán y repetirán»

Miguel Pichardo calcula que durante el primer año (de noviembre de 2018 al mismo mes de 2019) pasarán por allí un millón de visitantes. «Estamos seguros de que los más de 400.000 vecinos de Murcia están deseando conocer el mercado gastronómico, y vendrán al menos una vez, y muchos repetirán. Además, se acercarán de otros municipios de la Región y de provincias limítrofes, sobre todo de la Vega Baja alicantina», indica el consejero delegado. Añade que, una vez que se acabe lo que él denomina «el efecto champán», por la novedad, las cifras serán más realistas y se moverán entre los 400.000 y 500.000 visitantes al año.

Está convencido de que la llegada del AVE va a incrementar el número de visitantes «de una manera brutal». Y lo dice con conocimiento de causa «porque es lo que nos ocurrió en Sevilla». Está convencido de que los mercados gastronómicos «son un reclamo turístico en capitales con centros históricos como Murcia».

Las plazas de aparcamiento no son motivo de preocupación para los empresarios del gastromercado, ya que los vecinos de la capital «vendrán a pie porque estamos en el corazón de la ciudad». Para los que vengan de fuera, no muy lejos se hallan los aparcamientos de Saavedra Fajardo, La Glorieta y el Excelsior, en la calle Simón García, con cerca de un millar de plazas. Los garajes de la plaza de Santa Isabel o de la Universidad, junto al campus de La Merced, suman varios centenares de plazas más.

La inversión realizada alcanza los cuatro millones de euros y la empresa confía en que la tasa de retorno sea de 5 o 6 años. El sevillano Miguel Pichardo Rubira, socio director del área económico-financiera y consultoría de la empresa Suma Legal, asegura que «este es un proyecto a largo plazo, al menos para los próximos veinte años».

Una terraza cubierta de cristal para tomar copas A espaldas del edificio de Correos se va a habilitar una terraza cubierta para tomar copas. Miguel Pichardo explica que «va a ser una zona de expansión del mercado gastronómico, a modo de invernadero, con una estructura de hierro y cristal». Tendrá el mismo horario que el gastromercado, por lo que cerrará a las 12 de la noche a diario y tendrá un horario más extenso los fines de semana y vísperas de festivos. Es la última parte del gastromercado que se habilitará, ya que el espacio actual está ocupado por la maquinaria de la obra. El consejero delegado explicó que «habrá una presentación oficial a las autoridades y medios de comunicación a finales de mes o principios de noviembre y, cuando hayan transcurrido un par de semanas y haya sido testado por los vecinos, haremos una fiesta de inauguración oficial».