El Mercadillo de las Pulgas ofrece moda, calzado, gafas de sol y hasta uniformes Dos de los puestos abiertos en el Mercadillo de las Pulgas, en la avenida de la Libertad. / nacho garcía MARÍA JOSÉ MONTESINOS Jueves, 14 marzo 2019, 01:37

«Solo tenemos tres precios: 3, 5 y 6 euros», afirma Rosa, empleada de Huracán Jeans, una tienda ubicada en la calle Bolos, en el barrio de San Andrés, pero que se ha integrado en la asociación Triángulo y que, desde ayer y hasta el próximo domingo, tiene un puesto en la avenida de la Libertad, en el Mercadillo de las Pulgas. Todo tipo de prendas se venden a 3 y 5 euros y el par de zapatos a 6 euros. Una oferta a la que ayer pocos clientes se podían resistir.

Anabel estaba encantada después de comprar por 60 euros dos vestidos en el 'stand' de Boy Chico. «Pasaba por aquí y me he acercado a echar un vistazo. Me parece muy buena idea que salgan a la calle», comentaba.

Juan Miguel Jiménez , de Argius, explicaba que «estamos aquí para darnos a conocer. Tenemos fábrica de edredones y ropa de cama y también confeccionamos uniformes en la empresa que tenemos en Caravaca. En Murcia está en la calle Junterones esquina con Escultor Roque López». Ayer, no obstante, además de vender ropa de casa, lo que causaba furor era la lencería ya que los conjuntos de sujetador y braga de la marca Gisele por 20 euros y los pijamas, al mismo precio, fueron del gusto de la clientela. María Ángeles Gutiérrez, de El Girasol, mostraba una falda de primavera azul marino puesta a la venta por 24 euros cuando su precio inicial era de 46 euros. «Tenemos artículos de temporada y algo del año pasado al 50%».

Los complementos tampoco faltan en el mercadillo. General Óptica ofrece gafas de sol con descuentos de entre el 50% y el 70%.

Además, el próximo sábado, entre todos los clientes que rellenen la tarjeta o participen en Facebook se sortearán cinco estancias de fin de semana en alojamiento rural, anuncian los comerciantes.