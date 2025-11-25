Más mejoras para un Palacio de los Deportes de Murcia que no aumentará por ahora sus eventos extradeportivos

El Palacio de los Deportes de Murcia continúa con la modernización de sus instalaciones. El recinto ya ha visto como en los últimos dos años ... se sustituía su sistema de climatización y se adecuaban sus dependencias y equipamiento para la Supercopa de España de baloncesto con la reparación de los vestuarios, la reubicación y arreglo de los banquillos, la instalación de un videomarcador y nueva iluminación y la puesta a punto de la tarima de la pista polideportiva. Ahora le ha llegado el turno a sus equipos de sonido, que se renovarán «de manera integral», lo que «mejorará la calidad acústica de las competiciones y eventos» que este acoge a lo largo del año, indican fuentes municipales.

Esta actuación, que supone una inversión de 350.000 euros, será ejecutada «a lo largo del año próximo», señaló ayer el edil de Deportes, Miguel Ángel Noguera, durante la presentación de los presupuestos de su Concejalía para 2026. No obstante, no aclaró si el Consistorio se plantea aumentar los conciertos y espectáculos que se desarrollan actualmente en el recinto, al margen de la actividad deportiva, tal y como planteó una importante empresa de gestión de eventos hace unos años. «El Palacio está disponible para propuestas de todo tipo, mientras encajen con la actividad de nuestros equipos, que juegan y entrenan aquí», apostilló, condicionando cualquier iniciativa a las necesidades de los clubs. No obstante, recordó que la instalación acogerá próximamente dos conciertos, el de Fito y Fitipaldis en febrero y el de Celtas Cortos en marzo. Por otra parte, se quiere mejorar la iluminación de las torres principales en las inmediaciones del pabellón.

Nuevo césped y más tenis

Se incluye la renovación del equipo de sonido del palacio dentro los 6 millones de euros para inversiones de los que dispone Deportes el año próximo. No obstante, las cuentas recientemente aprobadas recogen solo inversiones por debajo de 600.000 euros, por lo que el resto responde a remanentes u otros créditos extraordinarios solicitados con anterioridad. Cubre este desembolso proyectos como la sustitución del césped de los campos de fútbol del José Barnes, Sangonera la Verde y Alquerías, pero también las mejoras en el desarrollo de la Ciudad del Tenis Carlos Alcaraz, dentro del Polideportivo Palmar II.

También se contemplan la reconstrucción de las escaleras de emergencia del Pabellón Príncipe de Asturias (atascada desde hace meses) y la reparación de la cubierta del Pabellón de Los Garres. Asimismo, se instalará un sistema de producción de agua caliente sanitaria mediante energía solar térmica en la piscina del Mar Menor.

No obstante, hay que recordar que dentro de los 23,1 millones de euros de presupuesto de la Concejalía también se incluyen 15,8 millones destinados a servicios de limpieza, mantenimiento y al programa deportivo municipal. Hay que recordar que 16.000 deportistas de 109 clubes, 8.367 alumnos de escuelas deportivas y 14.000 escolares utilizan estas instalaciones gratuitamente.