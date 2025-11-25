La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El concejal Noguera, durante la presentación de las cuentas de su departamento en el Palacio de los Deportes, mientras este se preparaba para la Gala del Deporte. Vicente Vicéns / AGM

Más mejoras para un Palacio de los Deportes de Murcia que no aumentará por ahora sus eventos extradeportivos

La instalación renovará en 2026 su equipo de sonido con un gasto de 350.000 euros, incluido en los seis millones para inversiones de la Concejalía

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:10

El Palacio de los Deportes de Murcia continúa con la modernización de sus instalaciones. El recinto ya ha visto como en los últimos dos años ... se sustituía su sistema de climatización y se adecuaban sus dependencias y equipamiento para la Supercopa de España de baloncesto con la reparación de los vestuarios, la reubicación y arreglo de los banquillos, la instalación de un videomarcador y nueva iluminación y la puesta a punto de la tarima de la pista polideportiva. Ahora le ha llegado el turno a sus equipos de sonido, que se renovarán «de manera integral», lo que «mejorará la calidad acústica de las competiciones y eventos» que este acoge a lo largo del año, indican fuentes municipales.

