En marcha la construcción de un nuevo supermercado en Murcia: ¿Dónde se ubicará? Una compañía internacional prepara la apertura de uno de sus establecimientos en una localidad de la Región

Alberto Gómez Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:05 Comenta Compartir

La construcción de un nuevo supermercado siempre despierta interés en la ciudadanía, ya que aumenta la oferta para algo tan básico e indispensable como es hacer la compra, una actividad ineludible para todas las familias. En las últimas semanas la ciudad de Murcia acogió la apertura de una nueva tienda de la cadena de supermercados Dia. El establecimiento abrió sus puertas el 15 de octubre en la calle Torre de Romo de la capital regional, enfrente del instituto Mariano Baquero y al lado de la zona del soterramiento, en la entrada a Santiago el Mayor. Se trata de la sucursal número 68 de Dia en la Región.

Otra firma que apuesta por reforzar su presencia en Murcia es la compañía de origen alemán Aldi, que tiene en marcha la construcción de un nuevo supermercado en la pedanía de Puente Tocinos. Los trabajos los ejecuta la constructora Avante en una parcela de casi 1.800 metros cuadrados de superficie situada en la intersección de la calle Mayor de Puente Tocinos con la avenida Miguel Indurain, en Murcia.

El plazo estipulado para la ejecución de la obra por parte de Avante Construcción, con sede en Elche, es de 6 meses. La actuación debe quedar resuelta durante el primer trimestre de 2026. Antes de comenzar a levantar la estructura que albergará el nuevo supermercado Aldi, los operarios realizaron trabajos orientados a acondicionar el terreno donde se desarrollan las obras en la actualidad. Para ello, demolieron unas antiguas naves industriales y viviendas sin uso que se encontraban en la parcela.

Parking con 103 plazas

El proyecto también contempla la construcción de un aparcamiento en superficie que tendrá capacidad para albergar a 103 vehículos. Asimismo, en el entorno se habilitarán dos accesos independientes de tráfico para acceder al complejo. La obra también contempla la urbanización de toda la zona colindante, incluyendo la renovación de aceras y pavimentos, así como la creación de una pequeña zona ajardinada. El objetivo es «integrar el supermercado en el entorno urbano de Puente Tocinos», apuntan desde Avante Construcción.

Con la construcción de este nuevo supermercado, Aldi alcanzará las 18 tiendas en la Región de Murcia, donde abrió su primer establecimiento en 2004, en Archena. Uno de los últimos que puso en marcha en la capital regional fue el que inauguró en la avenida de Santa Catalina en 2022. La compañía alemana tiene entre sus proveedores a 30 firmas de la Región de Murcia que suministran frutas y verduras de temporada, vinos de Jumilla, mojama y quesos de cabra del Valle del Guadalentín, entre otras materias.