Las manos que devuelven la vida a la piedra: arranca en Murcia la restauración de la urna de Alfonso X

Cinco siglos después de que los restos del rey Alfonso X llegaran a la Catedral de Murcia, las manos expertas de Josefina Monteagudo y Ana Burruel palpan la piedra en la que se talló el arca que los custodia, estudian su estado, comprueban cómo la ha desgastado el tiempo y ya trabajan en su recuperación. «Lo primero que hemos hecho es un aspirado de polvo porque, como es normal, después de tanto tiempo, se acumula mucho», explica Monteagudo. Tanto polvo y tanto tiempo como el que nos separa de 1526, cuando el emperador Carlos I decidió trasladar a la ciudad los restos del Rey Sabio y erigir un monumento funerario en su honor para cumplir la voluntad expresada en su testamento. De igual forma, aún son visibles las impregnaciones por el humo que afectó al templo en 1854 y cuyos estragos también abrieron grietas en el conjunto escultórico. En las manos de Monteagudo y Burruel queda ahora su restauración. Los trabajos han arrancado esta misma semana.

Una intervención «compleja»

En los primeros compases de esta tarea a los que ha asistido LA VERDAD, Monteagudo reconoce que es «una obra compleja porque tiene muchos añadidos y muchas intervenciones de distintas épocas». Esto lo complica todo a la hora de trabajar en una pieza del siglo XVI: desde el estado y desgaste que ha sufrido la piedra, a otras restauraciones que se han hecho anteriormente y al hecho de actuar sobre una pieza que se encuentra inserta en el conjunto catedralicio, nada más y nada menos que en el Altar Mayor. Allí, ella y su compañera se mueven en el espacio reducido de un andamio que se levanta a seis metros de altura. Porque la recuperación incluye no solo la urna, sino también todo el arco triunfal que la enmarca, sus pilastras y detalles, y los maceros que la escoltan.

También proteger

En esas condiciones es donde van a proceder a la amplia lista de tareas que tienen por delante: la limpieza de superficies, eliminación de sales y morteros deteriorados, consolidación estructural, reintegración de volúmenes y patinado cromático de antiguas reintegraciones de escayola. Y no solo eso, sino también algo fundamental: ver qué medidas se deben adoptar para proteger el monumento. «Cuando intervienes, también tienes que ver por qué se ha producido el daño para evitar que vuelva a ocurrir», explica Monteagudo. Con un mapeado de sales, por ejemplo, determinarán cómo afectan estas al estado de la piedra y si hay que proceder a una desalación.

Cuenta la restauradora que tras el incendio del siglo XIX se llevaron a cabo unos recrecidos de escayola que se mantendrán, en concreto dos pilastras exteriores del arco triunfal. Sin embargo, el humo de aquellas llamas impregnó la piedra del sarcófago y provocó una reacción química que hace que sea prácticamente imposible recuperar el color original de la oscurecida caliza, una tonalidad blanca casi crema que no volverá. Monteagudo aclara que «no se puede limpiar sin rebajar la piedra, algo que no se debe hacer». Sí que se podrá hacer en la placa de mármol al pie de la urna.

¿Se abrirá la urna?

El plazo de ejecución de estos trabajos, que se adjudicaron por unos 32.000 euros, será de dos meses, por lo que el resultado final se apreciará ya en 2026. El Ayuntamiento contempla también la realización de visitas guiadas para ver cómo avanzan en directo.

Monteagudo, titulada superior en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Escuela Superior de Madrid, cuenta con más de 25 años de experiencia en intervenciones de alto valor histórico y arqueológico. Ha trabajado en proyectos como el de San Esteban, la Capilla de Junterones o la Sacristía de la Catedral de Murcia, así como el Castillejo de Monteagudo o el Balneario de Archena.

Al final responde a una pregunta que muchos murcianos se han hecho estos días y por lo que también interesado algunos visitantes a la Catedral: ¿Abrirán la urna? «No, eso no está dentro del proyecto», aclara con una sonrisa. Seguirá así intacta la leyenda sobre el corazón y las vísceras del Rey Sabio, que quiso descansar para siempre junto al Segura.

