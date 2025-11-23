Luces y sombras para el comercio de Murcia ante la campaña más intensa del año

Las luces ya están encendidas, la decoración emplazada en los sitios estratégicos y por la megafonía suenan los habituales villancicos que adelantan al mes de ... noviembre el inicio de la campaña navideña. Pero en esta ocasión, en los escaparates de muchos establecimientos y negocios del centro de Murcia, la cartelería de las ofertas del Black Friday se impone a los reclamos de Navidad. Este fin de semana, de una forma o de otra, arranca el periodo de ventas más intenso para el comercio. Y cada vez, año atrás año, parece que empieza antes.

Desde la Cámara de Comercio de Murcia, su presidenta, Miryam Fuertes, cree que iniciar la temporada navideña de una forma tan temprana tiene unos efectos económicos «innegables»: «Las calles iluminadas se convierten en un escenario atractivo que impulsa el comercio local, fomenta el turismo y activa sectores que dependen en gran parte de esta época del año». Fuertes considera que invertir en iluminación navideña «contribuye a dinamizar la actividad económica, a generar empleo temporal y a fortalecer la imagen de la ciudad como un destino vibrante y acogedor».

Para el viernes de la próxima semana, coincidiendo con el Black Friday, se ha dejado el encendido del gran árbol de la Plaza Circular. Sin embargo, no todos los negocios lo asimilan muy bien. El presidente de la Asociación de Comerciantes del Triángulo y Centro, Javier Martínez, dice en nombre de sus asociados que le han hecho llegar cierto malestar por el hecho de que confluya un día de muchas compras con este evento: «Lo hacen de buena fe, pero al final la gente acude al encendido del árbol y no a comprar». Según Martínez, no se les ha consultado ni a ellos ni a la Junta de Distrito y «tendrían que haberlo pensado mejor para que una cosa no se solape con la otra».

La Navidad va por calles

Según adelantó el Ayuntamiento, se van a distribuir por todo el municipio hasta un total de 1.725 elementos luminosos, 58 piezas 3D de nueva generación y 759 arcos decorativos. En el centro, sin embargo, hay calles donde su falta ha despertado la queja de los comerciantes. Es lo que ocurre en una de esas vías emblemáticas, la calle Serrano Alcázar, donde dicen en algunos negocios que tan solo han colocado «una mísera estrella». De hecho, apuntan que han sido ellos mismos, cada uno de su bolsillo, los que han acordado comprar unos árboles luminosos para poner en las puertas de sus establecimientos.

Abrigos en perchas y maniquíes

Desde la Asociación de Comerciantes Triángulo y Centro de Murcia, Javier Martínez suma un factor que ha venido también a levantar el optimismo: la llegada del frío, que incentiva la venta de ropa de abrigo e invernal, que aún permanecía en las perchas y maniquíes tras un otoño más cálido de lo habitual.

La caída de los termómetros estos días ha supuesto un cambio importante. Lo cuenta Cristina Russo, en su tienda de la Calle Jabonería, Fiore: «Esta semana ya se ha notado. Hemos empezado a vender abrigos, capas, prendas de pelo, para el cuello...». Esta veterana del comercio del centro de Murcia reconoce que el encendido temprano del alumbrado especial «es más positivo que negativo, porque la gente saldrá a la calle con ambiente navideño».

«¿Qué hacen con el coche?»

Otra preocupación entre muchos comerciantes, que ya viene de años anteriores, es la falta de aparcamiento. «Las ventas han caído mucho, y no es porque haga falta iluminación: hace falta aparcamiento», se lamenta Loli Pérez, detrás del mostrador de Tros. Explica esta dependienta que hay clientes que llegan de pedanías y de otros municipios y que acaban por irse a los centros comerciales ante la dificultad de encontrar una plaza donde dejar su vehículo: «¿Qué hacen con el coche?», se pregunta sobre este problema.

Y cuando consiguen estacionar, existe un límite de una hora y media con la nueva ordenanza reguladora, como apunta Javier Martínez: «Esto limita a los comercios que esperan clientes de toda la vida y que vienen de fuera», según el presidente de los comerciantes de Triángulo y Centro.

La compra como un «ritual»

Uno de los argumentos que se da para adelantar la animación navideña es que dinamiza la economía al prolongar la campaña de ventas más importante del año. ¿Funciona? Pedro Cuestas, profesor de Comercialización e Investigación de la UMU, cree que sirve como reclamo, tiene un efecto evocador y estimula compras emocionales frente al comportamiento planeado. Pero, también, remarca que hay una dimensión de compra navideña como «un ritual», ya que «en muchos casos se hace en grupos o en familia».