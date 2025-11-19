Lucas no considera que se precipitara al informar en la red social X sobre la detención de un hombre por la muerte de su mujer en Murcia El delegado del Gobierno en la Región publicó un post en el que informaba de que el arresto se había producido por «un presunto homicidio cometido contra su pareja»

Francisco Lucas, delegado del Gobierno en la Región de Murcia, atendiendo a los medios de comunicación, en una foto de archivo.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, no considera que se precipitara al informar este martes en su cuenta de la red social X sobre la muerte de una mujer de 48 años en la pedanía murciana de San José de la Montaña.

En concreto, Lucas publicó un post a las 11.37 horas en el que informaba de que la Policía Nacional había detenido a un hombre por «un presunto homicidio cometido contra su pareja». Lucas, añadía que el caso estaba en investigación y que «de confirmarse, sería la tercera mujer asesinada por violencia de género en la Región este año» y manifestaba su «más rotunda condena», siendo este el primer medio a través del que se comunicaba de lo sucedido.

El líder socialista considera que se informó «con máxima transparencia» después de que los medios de comunicación se pusieran en contacto con la Delegación del Gobierno para conocer más datos y la institución difundiera lo ocurrido. «En todo momento, en ese tuit dejé que es claro que se estaba en investigación», insistió Lucas al respecto.

Finalmente, la Policía Nacional descartó que la muerte de la vecina de San José de la Montaña fuese violenta y dejó en libertad sin cargos a su marido, al que la fallecida había denunciado por malos tratos en los años 2008, 2017 y 2018, aunque actualmente no existía ninguna orden de alejamiento vigente.