Llevan al Defensor del Pueblo la falta de seguridad vial en Rincón de Beniscornia: «Un coche ha atravesado la puerta de mi casa» Los vecinos aseguran que cada vez más conductores utilizan esta vía para evitar la carretera de Alcantarilla, mientras Ayuntamiento y Comunidad no se ponen de acuerdo sobre quién debe tomar medidas

Lázaro Giménez Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:54 | Actualizado 13:02h.

Un golpe tremendo y dos coches empotrados contra la verja que limita el jardín de vivienda con el margen de la Avenida de La Ñora, la RM-B1. Esa es la escena que se encontró ayer Jesús Martínez, vecino del Rincón de Beniscornia, tras un siniestro del que dice que es consecuencia de una problemática de la que vienen advirtiendo hace tiempo en esta pedanía. «Es el segundo accidente en un tramo de quinientos metros en un mes», añade.

Según Martínez, el tráfico de vehículos se ha incrementado de forma considerable por esta vía de circulación, cada vez más utilizada por los conductores para evitar otras como la carretera de Alcantarilla, sobre todo a raíz de las actuaciones que se llevaron a cabo dentro del Plan de Movilidad. «La pedanía no está hecha para soportar ese tráfico», según Martínez, que apunta que han solicitado en diferentes ocasiones la colocación de bandas reductoras de velocidad y pasos de peatones sobreelevados.

Otro ejemplo que pone es el atropello en 2024 de dos menores que circulaban en patinete y que fueron arrollados por el conductor de una furgoneta. A eso, añade que hay varias paradas de autobús que carecen de pasos de peatones y aceras para llegar hasta a ellas, lo que obliga a los usuarios del transporte público a circular por el arcén.

De hecho, este vecino también ha recurrido al Defensor del Pueblo ante la falta de acuerdo entre el Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad autónoma para determinar a quién le corresponde aplicar estas medidas para mejorar la seguridad vial, «dada la alta peligrosidad del tramo y los frecuentes excesos de velocidad, con el fin de evitar accidentes y atropellos», apunta en su escrito dirigido al departamento al frente del cual está Ángel Gabilondo.

Martínez, vocal de Vox en la Junta Municipal de esta pedanía, explica que el Pleno de este órgano ya aprobó con sus votos y los del PSOE una moción pidiendo que se adoptaran medidas para incrementar la seguridad vial en la zona. Sin embargo, ni el Ayuntamiento, que asegura que es una vía de competencia autonómica, ni el Gobierno regional, que por el contrario traslada la responsabilidad al consistorio, han tomado ninguna medida al respecto.

Así, en un escrito del Servicio de Tráfico del Ayuntamiento sobre la solicitud de instalar bandas reductoras de velocidad y pasos de peatones sobreelevados en Avenida de La Ñora, responde este departamento que «la actuación solicitad se emplaza en zona de dominio público de la carretera autonómica RM-B1 cuya titularidad es de la Dirección General de la CARM».

Sin embargo, el director general de Carreteras de la Consejería de Fomento, responde por su parte en un escrito remitido tras la misma solicitud que «tales actuaciones, al estar incluidas en una travesía, se considera que son derivadas de consecuencia del uso urbano de sus márgenes y del desarrollo y crecimiento propio de los núcleos de población, por lo que deben ser los Ayuntamientos los que deben acometerlas».