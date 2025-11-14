Limpieza viaria, jardines y tráfico acaparan las reclamaciones ciudadanas en Murcia Las quejas y sugerencias al Ayuntamiento a través de TuMurcia y el teléfono 010 descienden un 17%, mientras el grado de resolución sube al 67%

Los datos expuestos en la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones evidenciaron que la vía telemática se convierte en el principal canal para las quejas y sugerencias ciudadanas y que estas se concentran en aspectos como limpieza viaria, iluminación, parques y jardines.

El informe comparativo de 2023 a 2024 elaborado por la Oficina de Sugerencias y Reclamaciones, que analiza las gestiones realizadas a través de canales como la aplicación TuMurcia, el teléfono 010, la Sede Electrónica o el correo electrónico habilitado para ello, reflejan un descenso del 17% el año pasado, cuando se registraron 9.079 solicitudes frente a las 10.942 del año anterior. Reflejan, en todo caso, «un predominio del uso de los canales digitales, especialmente la aplicación TuMurcia, que sigue siendo la vía más utilizada por los ciudadanos».

Según el Ayuntamiento, las cuestiones más demandadas por los ciudadanos a través de estos canales corresponden a los servicios de limpieza urbana, parques y jardines, policía local, tráfico, obras en pedanías, Aguas de Murcia, sanidad, transportes y urbanismo.

A esto, desde el consistorio añaden que «los datos del informe evidencian una mejora en la capacidad de respuesta de los servicios municipales. El grado medio de resolución ha pasado del 60,10% en 2023 al 67,68% en 2024, lo que supone un incremento del 13%». Entre los servicios con mayor mejora están transportes, con un aumento del 43%, obras en pedanías, con un 21% más, y Aguas de Murcia, con un 9% de incremento.

Por su parte, desde el Grupo Socialista, pusieron el acento en el hecho de que limpieza viaria (74,75%), parques y jardines (70,73%) e iluminación (65,74%) concentren buena parte de las reclamaciones ciudadanas. Según su concejala Carmen Fructuoso, «suben los impuestos, pero los servicios continúan deteriorándose, una muestra evidente de la falta de gestión y planificación del Gobierno de Ballesta».

