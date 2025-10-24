Mucho Torre Falcón pero ¿y Torre Guil?

Si hubiera que elegir una histórica casa torre para rehabilitarla, en el caso de que solo pudiéramos seleccionar una, den ustedes por seguro que sería ... Torre Falcón. Porque es la torre de moda. Cansinamente de moda: Huermur la defiende cual gato panza arriba; el Consistorio le arrima cuartos, aunque lleve cinco años dándole vueltas al proyecto; los medios se hacen eco hasta cuando se posa un mochuelo en el tejado; organizan rutas para admirar sus cuatro paredes maltrechas...

En fin. Es evidente que recuperar Torre Falcón es un acierto. Pero no a costa de perder para siempre la más espectacular torre histórica que existe en el municipio, quizá en toda la Región. Se trata de Torre Guil, en Sangonera. No hay ni punto de comparación, oiga.

La de los Falcón es un edificio del siglo XVIII, primero destinado a usos agrícolas y luego propiedad de los marqueses de Ordoño, que la disfrutaron también como residencia de recreo. Y pare usted de contar. ¡Ah! Allí crece un pino centenario, que espero no corra la misma suerte que los de Churra, pues todo fue cimbrar la acequia y comenzar a secarse. Como cantaban los huertanos: «Acabarse la paja, morirse el burro, y caerse la cuadra, 'to' fue un segundo».

Todo eso está genial. Sin embargo, para historia de la buena, la de Torre Guil. Tan renombraba hacienda fue de aquella familia que mencionaba Cascales en sus 'Discursos'. A ella pertenecieron regidores y militares, el primer juez de bienes de la Santa Inquisición, los condes de Guill, los marqueses de Villamantilla de Perales o el capitán Cristóbal Guill, quien sirvió al rey Fernando el Católico en Italia y en la toma de Orán.

El edificio, que consta de la casa señorial y una espléndida ermita, con su original arcada única en su género, es un raro ejemplo de torre ubicada fuera de la huerta. Allí se producía un espléndido aceite, cuyo valor en el mercado duplicaba al andaluz. Debía ser de la variedad cornicabra, que ríase usted de la picual y otras gaitas. «Miel suavísima», describía nuestro aceite 'El Diario de Murcia' en 1890.

El mayor establecimiento agrícola de la Región

En aquella hacienda se presentó y estrenó la primera segadora que llegaba a esta tierra, allá por 1871. Destacaban los periódicos de la época que para manejar tan revolucionaria máquina «solo basta un conductor». En 1882, se consideró a Torre Guill como «el mayor establecimiento agrícola de la Región». En la finca también sobrevive, mal que bien, el último y más antiguo secadero de higos, quizá, de todo el Sureste, un pozo artesiano monumental y una reja centenaria. Por no contarles las arcadas y molduras de su interior.

De allí procede la talla de la Virgen de las Carrericas, hoy en el Museo de la Catedral, así llamada por los murcianos pues antaño no eran pocas las preñadas que le rezaban para tener un parto rápido. Y allí vivió el senador Diego González-Conde. Y allí lucía la espléndida colección hoy llamada Adela Barba Mirete y que puede admirarse, en parte, en el Mubam. Obras de la escuela de Murillo, Velázquez, Brueghel, Rubens, Van Dyck, Mengs, Tintoretto, Arrellano, Suárez…

En 2016, quien esto escribe y en estas mismas páginas, denunció el estado de la torre. El Ayuntamiento obligó al propietario a retejar (aunque con baratera chapa) y asegurar sus muros. Casi diez años después vuelve a amenazar ruina. Ahora, reconozco que aburrido y desilusionado, propongo a la Asociación Hispania Nostra que incluya en su llamada Lista Roja a nuestra histórica Torre Guil. Lo mismico, miren ustedes, hizo con Torre Falcón. A ver si a ellos les hacen más caso.