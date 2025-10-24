La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La casa torre Torre Guil, en Murcia LV
La Murcia que no vemos

Mucho Torre Falcón pero ¿y Torre Guil?

La ruina y el abandono amenazan la más monumental casa torre del municipio de Murcia

Antonio Botías

Antonio Botías

Viernes, 24 de octubre 2025, 10:34

Si hubiera que elegir una histórica casa torre para rehabilitarla, en el caso de que solo pudiéramos seleccionar una, den ustedes por seguro que sería ... Torre Falcón. Porque es la torre de moda. Cansinamente de moda: Huermur la defiende cual gato panza arriba; el Consistorio le arrima cuartos, aunque lleve cinco años dándole vueltas al proyecto; los medios se hacen eco hasta cuando se posa un mochuelo en el tejado; organizan rutas para admirar sus cuatro paredes maltrechas...

