La riada de Santa Victoria que arrasó la huerta de Murcia hace un siglo

Fue aquel un día normal, como cuantos preceden a una tragedia. El Ayuntamiento de Murcia había aprobado sus presupuestos. Se anunciaba la construcción del actual ... Salón de Plenos. En Cartagena había caído una lluvia muy beneficiosa. Y un loco andaba suelto por la capital. «Creyendo que versifica, pero dice las mayores obscenidades», advertía el diario 'Levante Agrario'.

Entonces, un simple telegrama suscitó el miedo y la inquietud en la ciudadanía. Fue enviado a las diez y media de la mañana del martes 16 de noviembre de 1926. En punto. El alcalde de Calasparra advertía al gobernador civil de que el río Segura había crecido cuatro metros en su municipio.

A esa misma hora, el capitán de la Guardia Civil de Cieza hacía lo mismo. Y el número aún insistiría a las cuatro de la tarde, en esta ocasión para señalar que el caudal acusaba un descenso de veinte centímetros.

Edición de LA VERDAD del 11 de noviembre de 1977.

Aquella noche recordó a otra mucho más trágica: la madrugada del 15 de octubre de 1879 y la riada de Santa Teresa que asoló la vega murciana. En esta ocasión la llamarían de Santa Victoria, que se celebra el 17 de noviembre.

Las aguas fueron anegando la huerta y las caracolas, aquellos remotos instrumentos de aviso, comenzaron a resonar. En Murcia, a las cuatro de la mañana del lunes, la escalilla del Puente Viejo ya marcaba un metro sobre el nivel ordinario del Segura. A la una de la tarde del martes ya alcanzaba los dos metros. Unas horas después se registraron 3,5 metros.

Entonces comenzaron a inundarse los molinos ribereños: el de las 'Veinticuatro Piedras' y los del Álamo, San Francisco y del Marqués. Los operarios tuvieron tiempo de salvar las existencias de grano, harina y pimentón. La tromba arrasó el parque Ruiz Hidalgo. A las cinco de la tarde en Vistabella se medían hasta 7,5 metros de agua. A la misma hora, en la Contraparada crecía el agua hasta los 14 metros.

Parte de la línea férrea de Lorca desapareció mientras se inundaban totalmente pedanías murcianas como Valladolises y Corvera, donde se produjo la primera víctima mortal. Fue un hombre llamado José Guillermo, de 52 años, quien se aventuró a cruzar la rambla.

A la caída de la tarde arreció la riada. Desde Cartagena se apresuraron a enviar barcas. A las nueve y media de la noche el agua comenzó a entrar en las casas de Llano de Brujas. 'Levante Agrario' contaría al día siguiente que, cerca de las cuatro de la madrugada, lograron hablar con el jefe de la Guardia Municipal, que regresaba del Llano: «El agua inunda toda la vega, dando un aspecto lúgubre a la huerta».

A esas horas ya se había ordenado el desalojo de Alquerías. El diario LA VERDAD, con un espléndido estilo literario, publicaba: «Han dado las tres de la mañana y todavía no han regresado de Llano de Brujas» las autoridades y auxilios allí enviados.

Al día siguiente, jueves, se conocieron más detalles de lo sucedido. El río Mula también se desbordó por numerosos lugares, entre ellos Alguazas, donde arrasó las cosechas .

Las previsiones meteorológicas advertían de más lluvias, aunque el temporal pasó y fue descendiendo el nivel del agua. LA VERDAD aseguró, por último, que carecía de noticias sobre desgracias personales, «lo cual es al fin un consuelo en medio de la desolación reinante».