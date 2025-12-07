La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La espectacular Purísima de Francisco Salzillo, que fue quemada durante las revueltas del 12 de mayo de 1931.

Por la Purísima arrancaba la sabrosa Navidad murciana

La Murcia que no vemos ·

Aguilandos, matanzas de cerdos y bullicio en los mercados anunciaban la próximidad de la Pascua

Antonio Botías

Antonio Botías

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:20

Hay fechas que llegan sin necesidad de que nadie las anuncie. En la huerta murciana, por ejemplo, basta con que amanezca diciembre para que los ... hornos viejos vuelvan a bostezar bocanadas de humo. Huelen a masa tibia, a almendra molida y a esas conversaciones que solo ocurren cuando una familia entera se reúne alrededor de una mesa para amasar dulces.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

