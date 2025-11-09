La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Muy rápidos. Los ladrones apenas tardaron unos segundo en arramblar con las joyas que se encontraban en estas vitrinas.
La Murcia que no vemos

Los paralelismos entre el robo del Louvre y un asalto a la Catedral de Murcia: «Entraron por una escalera y se llevaron el joyero de la Morenica»

Se produjo en enero de 1977

Antonio Botías

Antonio Botías

Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:11

Comenta

Era una mañana fría aquella del 8 de enero de 1977, cuando el sacristán Gassó empujó la puerta del museo catedralicio y descubrió el vacío. ... Lo que fue durante siglos el joyero de la Virgen de la Fuensanta —el corazón de la devoción murciana— había desaparecido. Ni la corona de oro con sus 5.872 piedras preciosas, ni la del Niño, ni el pectoral del cardenal Belluga... todo se había desvanecido en la noche. Y las similitudes con el reciente robo en el Louvre, como destacaba hace unos días Rosa Belmonte en ABC, son realmente curiosas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan una intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán: las setas y el huevo, bajo sospecha
  2. 2 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  3. 3 Investigan una intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán: las setas y el huevo, bajo sospecha
  4. 4 Herido un ciclista tras caer por una rambla en Cartagena
  5. 5

    El Taibilla achaca ahora también el corte de agua en el Mar Menor al déficit de depósitos municipales
  6. 6

    Cultura advierte de que no saldrá de Murcia ningún tesoro de las agustinas
  7. 7

    Lidó Rico plasma el devenir de Murcia en un imafronte por el 1.200 aniversario
  8. 8 Defensa de la sanidad en las calles de Murcia, Cartagena y Lorca
  9. 9

    El Real Murcia se envalentona con Colunga
  10. 10

    La Comisión Europea ve en Mercosur una gran vía de mercado para la carne de cerdo, vinos y quesos murcianos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los paralelismos entre el robo del Louvre y un asalto a la Catedral de Murcia: «Entraron por una escalera y se llevaron el joyero de la Morenica»

Los paralelismos entre el robo del Louvre y un asalto a la Catedral de Murcia: «Entraron por una escalera y se llevaron el joyero de la Morenica»