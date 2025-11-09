Los paralelismos entre el robo del Louvre y un asalto a la Catedral de Murcia: «Entraron por una escalera y se llevaron el joyero de la Morenica»

Era una mañana fría aquella del 8 de enero de 1977, cuando el sacristán Gassó empujó la puerta del museo catedralicio y descubrió el vacío. ... Lo que fue durante siglos el joyero de la Virgen de la Fuensanta —el corazón de la devoción murciana— había desaparecido. Ni la corona de oro con sus 5.872 piedras preciosas, ni la del Niño, ni el pectoral del cardenal Belluga... todo se había desvanecido en la noche. Y las similitudes con el reciente robo en el Louvre, como destacaba hace unos días Rosa Belmonte en ABC, son realmente curiosas.

La investigación recayó en el comisario Maximino Conesa. Lo que al principio pareció un golpe improvisado pronto se reveló como una operación cuidadosamente planeada. Los ladrones habían accedido por la puerta de la Torre, subido tres rampas, cortado barrotes y accedido al museo. Se habló de dos hombres. De un ventanuco. De una escalera guardada por los electricistas. Pero nada encajaba del todo.

La única pista conducía hasta un nombre: Juan Gil, vecino de Elda, ya conocido por su implicación en un robo similar en Salamanca unos meses antes. Pero sin pruebas sólidas, el caso quedó suspendido en la niebla judicial. Lo que nadie supo entonces es que la Policía guardaba un informe minucioso, un expediente que reconstruía con detalle cómo se había gestado el golpe y quiénes habían sido sus verdaderos autores.

Los papeles del comisario Conesa apuntaban a un origen inesperado: la prisión de Murcia. Allí, un grupo de reclusos había diseñado el plan con precisión militar. Desde el interior se trazó el esquema de acceso, se buscó material para cortar el metal, se identificó dónde se guardaban las llaves y hasta se planeó cómo vender el botín.

Dos de aquellos internos, Ginés P. J. y Jaime H. C., fueron trasladados a cárceles de Málaga y Sevilla, donde años después confirmaron a la Policía lo que sabían. Ginés, localizado décadas más tarde por quien esto escribe en un pequeño pueblo cántabro, no negó su implicación: «Yo lo planeé; pero no lo ejecuté. Lo hicieron otros cuando salieron de la cárcel». Aquel testimonio, aunque se retractara ante la Guardia Civil, coincidía con el informe que los investigadores firmaron en 1977.

El robo tenía un precedente inmediato. El 5 de octubre de 1976, dos meses antes, la Catedral de Salamanca había sufrido un asalto similar. Los autores —José Rico Núñez y Juan Gil Cantó— fueron arrestados en Elda. Detrás de ellos, los agentes encontraron a una mujer: María Antonia García Rico, conocida como La Marquesa, condenada por receptación.

Un murciano misterioso

La Policía estaba convencida de que Juan Gil, La Marquesa y su marido, Manuel Félix Junquera, estaban también detrás del robo de la Fuensanta. No era una sospecha sin fundamento: tres días después del golpe, el matrimonio desapareció de su domicilio madrileño sin pagar el alquiler ni dejar rastro.

Entre los nombres del informe policial figuraba un murciano: Luis G. G. M., nacido en 1953. Había pertenecido años atrás a la Escolanía de la Catedral y conocía cada rincón del templo, incluidas las llaves del museo. Su papel fue determinante. Sin su información, el robo habría sido imposible. Su identidad se protegió entonces con celo. Pertenecía a una familia influyente.

Portada de LA VERDAD del 9 de enero de 1977.

El relato de la Policía reconstruyó aquella noche con precisión cinematográfica. Los ladrones treparon por la Torre, descerrajaron un candado, cruzaron los tejados húmedos hasta la Capilla de los Vélez y bajaron por una escalera interior hasta la sacristía. Allí encontraron las llaves del museo. Dentro, el resto fue cuestión de minutos: un corte limpio en el cristal, una ranura abierta en los barrotes con aluminotermia y el botín en sus manos.

El destino de las joyas fue tan confuso como ingenioso. Hubo tres planes: pasarlas a Francia ocultas en un coche, entregarlas a unos colombianos afincados en Benidorm o enviarlas por correo certificado a El Ferrol. Ninguno pudo probarse. Solo se sabe que desaparecieron. Hasta que, casi cuarenta años después y como también publiqué en exclusiva en 2016, la Guardia Civil recuperó dos piezas: una cruz de oro con esmeraldas y un collar de brillantes y aguamarinas. De lo demás, jamás se volvió a saber.

Con el paso de los años, el destino de los implicados fue sellando el caso. Juan Gil murió en Elda en 2004. María Antonia García Rico falleció en Madrid tras un ictus. Los demás nombres quedaron borrados por el tiempo. El misterio persiste, pese a los expedientes reabiertos por Cultura y Hacienda. Y aunque la justicia nunca dictó una sentencia definitiva, la verdad parece escrita en los márgenes de aquellos informes amarillentos: el robo fue ideado por un grupo de presos y ejecutado con la ayuda de quien conocía cada secreto de la Catedral.

María Antonia García Rico, La Marquesa, siguió vinculada a Murcia hasta el final de sus días. Fue apoderada de Las Velas S. L., la empresa que gestionaba un centro comercial de Los Alcázares. De carácter fuerte y ambición notable, acabó sentada ante un juez en 2013, acusada de apropiación indebida en la venta de una residencia universitaria situada, curiosamente, tras la Catedral de Salamanca, el lugar donde décadas antes se habían robado los cuadros.

La Catedral recuperó su esplendor, el joyero fue repuesto y la Patrona volvió a lucir su corona. Pero aquel frío amanecer de enero de 1977 seguirá vivo en la mente de muchos murcianos hasta que, quizá algún día, vuelvan a tener noticia de qué sucedió realmente con el valioso joyero de la Morenica.