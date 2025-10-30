Ojo con las luces que flotan junto al suelo

Para dormir con un muerto en Murcia -que se lo pregunten a algunas señoras o señores- nunca fue necesario profanar una tumba. Porque llegado el ... día de los difuntos, que aquí siempre se llamó 'Tosantos', eran los propios fallecidos quienes regresaban a su hogar terreno. Y, como si no hubieran tenido bastante en vida, se quedaban una noche entera.

-¡Es que hay gente muerta 'pa tó'.

-¡Cállese abuelo y descanse usted en paz!

Sucedía en la madrugada de las ánimas benditas, esas que desde hace siglos recuerda el inquietante mural ubicado en la parroquia de San Bartolomé: «A las Ánimas benditas no te pese hacer el bien que Dios sabe si mañana serás ánima también». Lagarto, lagarto.

La tradición murciana de recibir a las ánimas esa nostálgica noche daría sopas con ondas, pero ondas de huertana recia y bien peinada, al popular Halloween. Incluso era indispensable un ritual de curiosos preparativos que hoy proscribirían los psicólogos infantiles, no sea que los zagales pierdan de vista un instante la videoconsola o se les cause un trauma.

Para empezar, las casas se llenaban de mariposas de aceite o de velas, que ardían durante todo el mes y, de paso, evitaban tropezones de madrugada cuando se iba al retrete. O al bancal directamente, que así de bien crecían luego las tomateras.

Además, era necesario, engalanar las camas con sábanas y almohadas limpias, con lujosos cobertores y colchones nuevos, si hacía falta, pues se tenía la convicción de que las ánimas de los deudos dormirían en ellas. Y más de uno recordará cómo la abuela advertía a los nietos revoltosos: «¡Callad, callad, que no se despierten las ánimas!».

¿Y a qué demonios retornan las ánimas? Ya desde antiguo, desde aquellas Parentalia romanas o antes, se creía que entre el primer y segundo día de noviembre los mundos de los vivos y los muertos se comunican. Las almas en pena retornan para pedir a sus deudos que recen por ellas. En algunas casas, hasta se dejaban algunos alimentos para ellas.

También contaban que en la noche de Difuntos quien caminaba de noche por los caminos de la huerta podía encontrarse una lucecica que flotaba baja, cerca del suelo. Era un ánima que regresaba a su casa o al cementerio. Nadie debía sofocarla ni tocarla, pues era luz bendita. Aunque vamos… ¡enseguida iba a acercarme yo a apagarla!