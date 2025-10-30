La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Murcia que no vemos

Ojo con las luces que flotan junto al suelo

La más curiosa tradición de estos días de difuntos era la creencia de que las almas retornaban a sus hogares por unas horas

Antonio Botías

Antonio Botías

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:49

Comenta

Para dormir con un muerto en Murcia -que se lo pregunten a algunas señoras o señores- nunca fue necesario profanar una tumba. Porque llegado el ... día de los difuntos, que aquí siempre se llamó 'Tosantos', eran los propios fallecidos quienes regresaban a su hogar terreno. Y, como si no hubieran tenido bastante en vida, se quedaban una noche entera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los opositores docentes podrán elegir entre dos opciones en el examen práctico y llevarse su copia
  2. 2 No dejes que las cucarachas invadan tu hogar: cómo prevenir una de las plagas más comunes en otoño
  3. 3 Nueve empresarios de la Región de Murcia entran como inversores en el proyecto del centro de microchips
  4. 4

    Las oposiciones de Mazarrón derivan en un cruce de denuncias y en una bronca política: «O me das las preguntas para mi nuera o la lío»
  5. 5 El Real Murcia también se carga a Goiria y confirma su volantazo
  6. 6 Dos heridos en un accidente de tráfico en Fuente Cubas, en Cartagena
  7. 7 Una compañía francesa compra la totalidad de la firma murciana de salsas Aliminter que pasa a denominarse Soreal
  8. 8 Prisión provisional para el acusado de asfixiar a su novia de 19 años en Librilla
  9. 9 Prisión provisional para el acusado de asfixiar a su novia de 19 años en Librilla
  10. 10 En marcha la construcción de un nuevo supermercado en Murcia: ¿Dónde se ubicará?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Ojo con las luces que flotan junto al suelo

Ojo con las luces que flotan junto al suelo