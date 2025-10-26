El infiltrado murciano que tres veces fingió su muerte

Antonio Botías Domingo, 26 de octubre 2025, 08:12 Comenta Compartir

En los estertores del franquismo y con Adolfo Suárez en la Moncloa, el mapa de Cataluña generaba una particular inquietud en el Ministerio de Gobernación. La amenaza no solo era ETA. También el renacer de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en el cinturón industrial de Barcelona, el Baix Llobregat, que reclamaba con fuerza la supremacía social y los derechos obreros.

La frase lapidaria de un ministro de la época –«Tenemos dos problemas, ETA y el Baix Llobregat»– resumía el pánico del Estado ante un anarquismo que, tras años de represión, volvía a movilizar a miles de trabajadores. Y para algunos la solución, más que en manos de los políticos, estaba en las cloacas del Estado. Había que acabar con los anarquistas.

El elegido para la tarea fue Joaquín Gambín, un delincuente común liberado por la amnistía de 1977 y natural de la pedanía murciana de Rincón de Seca. Gambín, apodado 'El Grillo', había usado su tiempo en prisión para mimetizarse en el entorno anarquista, incluso ganándose la confianza de algunos presos de la CNT con una huelga de hambre.

Con 45 años, sin recursos y bajo el radar del Estado, fue el blanco ideal. El comisario José María Escudero Rejada, jefe del grupo antianarquista de la Brigada Central de Información, lo reactivó con una misión quirúrgica: constituir una célula terrorista de carácter anarquista y ejercer de informante para desmantelar otros grupos activos. Su trabajo fue demoledor: delató a numerosos anarquistas por todo el país y, lo que es más grave, se convirtió en el ingeniero de una tragedia.

La CNT era el principal referente de oposición obrera a los recién cerrados Pactos de la Moncloa, los acuerdos de estabilidad económica que, para muchos, sacrificaban las conquistas laborales.

En ese ambiente de protesta, el 14 de febrero de 1978, Gambín se reunió con otros jóvenes militantes, a quienes instigó para llevar a cabo una «acción de propaganda».

Cuatro muertos

El objetivo real era claro: involucrar a la CNT en la lucha violenta para desacreditar el movimiento y neutralizar la simpatía que había logrado recoger en la sociedad. Al día siguiente de la manifestación contra los Pactos, el grupo, impulsado por Gambín, lanzó cócteles Molotov contra la famosa sala de fiestas La Scala en el paseo de Sant Joan de Barcelona.

El resultado fue una catástrofe que trascendió la mera acción vandálica: el incendio causó la muerte de cuatro trabajadores que se encontraban dentro del local.

El éxito de la operación fue inmediato para sus promotores. En menos de 24 horas, el comisario Escudero recibió los nombres para proceder a la detención de los compañeros del infiltrado.

Gambín no se retiró. Continuó su labor de infiltración, llegando a entrar en el ERAT (Ejército Revolucionario de Ayuda a los Trabajadores), un grupo anarquista que optaba por el atraco como medio de financiación. Siguiendo nuevas órdenes, manipuló pruebas que llevaron a la caída y condena ejemplar del ERAT.

La biografía de 'El Grillo' se torna entonces en un thriller de espionaje. Tras ser descubierto por la CNT, que difundió su imagen por todo el país, la policía escenificó su primera muerte falsa en Murcia para sacarlo del foco.

Pero su historia no terminó ahí. Luego se le vinculó a los hermanos Perret, piezas clave del Batallón Vasco Español (antecedente de los GAL), operando en la guerra sucia contra ETA, hasta que su vida ficticia se esfumó en una segunda muerte falsa en Burdeos, esta vez a manos de un supuesto escuadrón anarquista.

Los murcianos conocieron a 'El Grillo' a través de LA VERDAD un 20 de noviembre de 1981. Unos días antes había atracado un banco en Alicante. La Guardia Civil sabía que andaba por Murcia. De hecho, casi logra detenerlo en una sala de fiestas de la capital. Pero se escabulló para trasladarse a Albacete y luego a Lérida, donde cobró un talón en otra sucursal bancaria y desapareció. Para reaparecer en Lisboa.

Jugar al despiste

Desde la capital portuguesa remitió una postal a la Comandancia murciana donde invitaba a los agentes, «si tenía narices, a que fueran a Lisboa a por él». Finalmente, su suerte se acabó en Valencia, donde fue detenido. Se hacía llamar Joaquín Martínez Sánchez. Para arrestarlo fue menester meterle un tiro en la cadera.

Pero antes tuvo que resucitar por tercera vez. Joaquín se había hecho pasar por su tío, de igual nombre y primer apellido e incluso cierto parecido físico, aprovechando la muerte de éste, acaecida en julio de 1979. Hasta esquelas publicó en la prensa. Y hasta dos miembros de la CNT asistieron al entierro para verificar la muerte de quien había traicionado a sus compañeros. Nada sospecharon.

Tras recuperarse de las heridas provocadas durante su arresto en Valencia fue juzgado por los hechos de La Scala y Gambín fue condenado a siete años de prisión, una pena notablemente menor a los 16 años que se impuso a sus excompañeros, a quienes intentó extorsionar, ya desde prisión, proponiendo a la CNT asumir la responsabilidad del caso a cambio de dinero. Genio y figura.

En 1990, cumpliendo condena en régimen abierto asalto un banco en Sangonera la Verde. Le cayeron otros siete años. Y ya contaba con seis décadas de edad. Fue la última noticia que se conoce de 'El Grillo'. ¿Qué fue de él? Si aún vive contará 90 primaveras.