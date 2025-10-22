La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dulces típicos murcianos con motivo de la festividad de Todos los Santos. LV
La Murcia que no vemos

El dulce secreto que Murcia cuece con cal

Este jueves se abre en la plaza de San Pedro el histórico mercadillo de 'Tosantos'

Antonio Botías

Antonio Botías

Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:33

En Murcia hay manjares que desafían la lógica. Aquí somos capaces de convertir en dulce lo que en otro lugar sería veneno. Porque sí, en ... esta tierra también se come cal. Y lo hacemos con orgullo cada otoño, cuando vuelve a los mostradores ese milagro azucarado que llamamos arrope y calabazate.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

