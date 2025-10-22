El dulce secreto que Murcia cuece con cal

En Murcia hay manjares que desafían la lógica. Aquí somos capaces de convertir en dulce lo que en otro lugar sería veneno. Porque sí, en ... esta tierra también se come cal. Y lo hacemos con orgullo cada otoño, cuando vuelve a los mostradores ese milagro azucarado que llamamos arrope y calabazate.

El aroma de este dulce anuncia que se acercan las fiestas de Todos los Santos —o de 'Tosantos', como decimos en confianza— y que la plaza de San Pedro volverá a llenarse de tenderetes, colores y nostalgia con el mercadillo más antiguo y entrañable de la ciudad.

Pequeño, sí, pero garante de la auténtica memoria histórica. De la de verdad. Ese mercado resume buena parte de lo que somos: una mezcla de tradición, ingenio y gula. En un tiempo en que Murcia derriba más recuerdos de los que conserva, resulta casi un milagro que aquel mercadillo siga en pie, intacto en su sabor y su espíritu.

Allí aguardan, como cada año, los dulces que definen estas fechas: el arrope y calabazate, los panes de higo y de orejón, los huesos de santo, la miel virgen, el membrillo dorado o los frutos garrapiñados que chispean entre el gentío.

El arrope y calabazate es un prodigio de paciencia y alquimia. Primero se obtiene el arrope, un jugo denso de higos secos que se cuece hasta concentrar su dulzura más íntima. Luego llega el turno de las frutas: melón, boniato, membrillo y, por supuesto, la calabaza que da nombre al manjar.

Pero antes de bañarlas en el arrope hirviendo, las frutas se sumergen en agua de cal, una operación que podría parecer temeraria si no fuera por su ciencia: el calcio reacciona con las pectinas y forma una capa que las endurece, para que luego, al cocerlas, no se deshagan. Solo hay que lavarlas con esmero, y el milagro está servido.

-No me sorprende nada. Si también comemos sosa caústica.

-Correcto. Pero eso me lo guardo para otro artículo.

Lo de la cal no es invención moderna. Ya en 1865, el periódico 'La Paz de Murcia' anunciaba en su edición local la llegada del codiciado «calabazate de Beniganí», traído desde la valenciana Benigánim, donde aún hoy lo llaman arrop i talladetes. Aquel anuncio compartía página con mostazas finas, vinos de Burdeos y cremas «del estranjero», pero los murcianos ya sabían entonces que pocas cosas había tan nuestras como aquel dulce de frutas cocidas en cal y paciencia.

A finales del siglo XIX, las tiendas del pasaje de Zabalburu también lo ofrecían con orgullo. En vísperas de Todos los Santos de 1888, el 'Diario de Murcia' garantizaba «la buena clase» de su calabazate, prueba de que el paladar murciano ya tenía criterio.

No eran, sin embargo, los únicos anuncios que florecían por esas fechas. Los marmolistas y lapidarios, conscientes de la proximidad de las visitas al camposanto, competían también por la atención de los lectores. Sus reclamos eran casi poesía doméstica: ofrecían lápidas y monumentos «de todos los gustos», pero en la misma línea anunciaban fregaderos, fuentes de jardín o tableros para muebles. La muerte y la vida, juntas en un mismo anuncio. Muy murciano todo.

Así que cuando en estos días se levante de nuevo el mercadillo de San Pedro y el aire huela a mosto y miel, sabremos que la tradición sigue viva. Que seguimos siendo capaces de cocinar dulzura hasta con cal. Y que, pese a los tiempos, Murcia aún guarda el secreto de convertir lo cotidiano en memoria.