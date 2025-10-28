La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Murcia que no vemos

Diez cosas que no sabías del Halloween murciano

Entre los disfraces de hoy y los fantasmas de antaño, Murcia guarda rituales en torno a la festividad de 'Tosantos'

Antonio Botías

Antonio Botías

Martes, 28 de octubre 2025, 12:16

Comenta

Antes de que las calabazas de plástico y el 'truco o trato' se apoderaran de nuestras calles, Murcia ya celebraba una noche de difuntos con ... toques mucho más góticos, ancestrales y, en ocasiones, terroríficos. El Halloween a la murciana, conocido como la fiesta de 'Tosantos' (Todos los Santos), es una reliquia histórica que merece ser desempolvada y puesta en valor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Librilla llora a Ainhoa, la joven asesinada por su pareja: «Era un trozo de pan»
  2. 2 Ocupantes del poblado chabolista de La Fica: «No tenemos pensado irnos de aquí porque no podemos pagar un alquiler»
  3. 3 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  4. 4 Así puedes comprobar rápidamente qué viajes del Imserso siguen disponibles
  5. 5

    La CHS reconoce ahora la existencia de una rambla que atraviesa la almenara que colapsó por el barro
  6. 6

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  7. 7 Seis heridos en un choque frontal entre dos vehículos en Murcia
  8. 8

    La anoxia desaparece «de forma súbita» del Mar Menor por los vientos y la entrada y salida de agua del Mediterráneo
  9. 9 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 27 al 31 de octubre en la Región de Murcia
  10. 10 Una conductora se empotra contra un autobús en pleno centro de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Diez cosas que no sabías del Halloween murciano

Diez cosas que no sabías del Halloween murciano