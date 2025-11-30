El día en que Murcia estrenó su imprenta

Tal vez nadie en Murcia sospechó que aquel 12 de enero de 1484 estaba ocurriendo algo que cambiaría para siempre la historia de la ciudad. ... Era invierno, todavía arropado en el silencio de la huerta medieval, cuando un estruendo insólito empezó a escucharse detrás de unos muros del oscuro casco urbano.

No eran herreros ni carpinteros, sino el primer taller tipográfico en esta tierra, una rareza absoluta en una España donde la imprenta apenas estaba dando aquellos días sus primeros pasos. De las prensas salió una obra que hoy nadie recuerda, pero que tiene el honor de inaugurar la historia del libro murciano: el 'Breviarium Carthaginense'.

Fue el primero de los incunables nacidos en el antiguo Reino de Murcia, impreso por Alfonso Fernández de Córdoba, un converso y platero que había llegado desde Valencia buscando mejores horizontes económicos y, quizá, un clima social más respirable que el que sufrían los judíos conversos en el reino vecino.

Desde allí había traído no solo tipos de metal, sino también la ambición de quienes sabían que la imprenta era una revolución imparable. Su nombre aparece en el colofón del volumen, certificado de nacimiento del libro antiguo. Fue él quien terminó aquel breviario, fechado claramente en esa jornada de enero de 1484.

El volumen es un libro litúrgico que contiene un resumen (de ahí su nombre) del rezo del Oficio Divino (las horas canónicas) para la iglesia católica. Pero sus páginas ocultan una historia mucho más jugosa: el 'Breviario' no nació solo del esfuerzo de un impresor, sino de una alianza que hoy sorprendería a cualquiera. A costear la edición contribuyó otro vecino de Murcia bien conocido en su tiempo: el mercader judío Salomón ben Maimón Zalmati, cuya marca –un león rampante– aparece bajo el colofón de la obra.

Este Zalmati no era un comerciante cualquiera. Procedía de una familia dedicada a los negocios más lucrativos de su tiempo: tejidos, pieles, esclavos, piedras preciosas... y entonces, también, libros.

Había llegado a la capital en torno a 1483, atraído por las ventajas fiscales que la ciudad ofrecía a quienes se establecían dentro de sus muros, especialmente por tratarse de territorio fronterizo con Granada.

La ayuda de un judío

En su carrera empresarial en Valencia incluso había sido multado por comerciar con perlas y oro sin licencia, señal de que sus negocios no eran modestos precisamente. Que un judío pusiera su dinero para imprimir un libro cristiano no era algo tan raro como podría parecer.

En Murcia, los judíos mantenían estrechísimas relaciones económicas con el Cabildo de la Catedral e incluso habían llegado a especializarse en el cobro de rentas eclesiásticas, gozando de una inusual libertad y respeto para su época. De modo que no era extraño que Zalmati financiara el primer libro impreso de la urbe, aunque hoy resulte un detalle revelador de la convivencia, tensa pero real, de la vida murciana tardomedieval.

La tercera pieza de esta historia es el clero. Quien coordinó y preparó personalmente el original del libro fue nada menos que el deán de la Iglesia de Cartagena, Martín de Selva, protonotario apostólico y figura muy respetada en Murcia.

El propio colofón del 'Breviario' lo apunta: Selva fue quien ordenó, supervisó y presentó el texto para su impresión, actuando como lo que hoy llamaríamos editor literario. Curiosamente, el obispo de Cartagena era por entonces (aunque jamás llego a pisar la diócesis) Rodrigo de Borja, el futuro papa Alejandro VI.

En una época donde todos los libros litúrgicos se imprimían en Venecia o en grandes centros alejados de las diócesis españolas, este gesto era toda una declaración de poder local. Y lo más hermoso de este episodio es que la ciudad fue consciente del paso que estaba dando.

Aquella impresión fue un acto pionero: en Castilla casi no existían talleres estables; y en Aragón apenas unas pocas ciudades habían conseguido adoptar el invento de Gutenberg. Murcia, ciudad de frontera, comercial, dinámica y tolerante, se permitía el lujo de adelantarse, gracias a una alianza improbable: un cabildo ambicioso, un mercader judío con olfato para los negocios y un impresor converso con un arte recién aprendido.

Despierta interés

Hoy solo se conserva un único ejemplar de aquel libro, lejos de Murcia, custodiado en la Biblioteca del Seminario Episcopal de Casale Monferrato, en Italia. Allí —entre manuscritos, cantorales y códices barrocos— reposa lo que un día fue una verdadera campanada tipográfica en el sureste peninsular.

La bibliotecaria Bruna Curato cuenta que existen en marcha hasta tres investigaciones en torno a la obra, que llegó procedente del Convento di San Domenico en torno al siglo XIX. Desconoce cómo viajó desde Murcia, donde aquella remota primera imprenta comenzó a iluminar la historia de nuestros libros en una fría mañana de enero.