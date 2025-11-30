La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Tesoros. La espectacular biblioteca del seminario italiano de Casale Monferrato.
La Murcia que no vemos

El día en que Murcia estrenó su imprenta

Una biblioteca italiana atesora el único ejemplar conocido del primer libro que se imprimió en 1484 en la ciudad

Antonio Botías

Antonio Botías

Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:55

Comenta

Tal vez nadie en Murcia sospechó que aquel 12 de enero de 1484 estaba ocurriendo algo que cambiaría para siempre la historia de la ciudad. ... Era invierno, todavía arropado en el silencio de la huerta medieval, cuando un estruendo insólito empezó a escucharse detrás de unos muros del oscuro casco urbano.

