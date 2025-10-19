La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El Ministerio ordenó en 1979 tirar abajo las paredes de los bajos de La Fama.
La Murcia que no vemos

«Deseoso está este banco de dar hipotecas de 5 a 50 años»

Préstamos, ocupaciones y crueles desalojos jalonan la historia de los murcianos con los banqueros

Antonio Botías

Antonio Botías

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:34

Comenta

La hipoteca acompaña a muchos como un amante silencioso: siempre presente, a veces cómplice, otras tirano. Es la promesa de una casa propia, de estabilidad, ... de futuro; pero también puede ser la carga que condiciona decisiones, que se cuela en las conversaciones más íntimas o que reclama atención cuando no se le corresponde. Su existencia no es nueva. Desde los griegos y romanos, la humanidad conoce la dulce y amarga dependencia del crédito y la propiedad.

