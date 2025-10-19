«Deseoso está este banco de dar hipotecas de 5 a 50 años»

La hipoteca acompaña a muchos como un amante silencioso: siempre presente, a veces cómplice, otras tirano. Es la promesa de una casa propia, de estabilidad, ... de futuro; pero también puede ser la carga que condiciona decisiones, que se cuela en las conversaciones más íntimas o que reclama atención cuando no se le corresponde. Su existencia no es nueva. Desde los griegos y romanos, la humanidad conoce la dulce y amarga dependencia del crédito y la propiedad.

En la ciudad de Murcia, ya en 1845, un periódico de efímera existencia, 'La Lira del Thader', lamentaba la escasa actividad económica de la ciudad y clamaba por la creación de «un banco de descuento, de depósito y de préstamo».

El redactor, con una ironía que aún resuena, se preguntaba si los capitalistas murcianos seguirían dedicados «a sus especulaciones cotidianas» sin pensar en el bien común. Nada nuevo bajo el sol.

Un siglo y medio después, la publicidad bancaria sigue prometiendo prosperidad. En el siglo XIX, el Banco Hipotecario de España hacía lo mismo desde las páginas de los diarios locales: «Deseoso este banco de promover y facilitar los préstamos hipotecarios en beneficio de los propietarios, ha acordado hacer préstamos al 5 por 100 de interés».

En metálico, eso sí, el tipo subía medio punto. Los plazos eran tan optimistas como las expectativas: hipotecas de «cinco a cincuenta años», con condiciones que hoy parecerían de otra época. Quien hipotecaba una finca rústica recibía la mitad de su valor; si se trataba de olivares o viñas, apenas la tercera parte.

La burocracia tampoco es un invento moderno. Los anuncios aconsejaban, en tono casi amenazante, que «los prestatarios que envíen una declaración clara de sus títulos de propiedad tendrán mucho adelantado para que el préstamo se conceda».

Y cuando los números no cuadraban, llegaba el desahucio, tan antiguo como la hipoteca. En los años setenta, Murcia conoció algunos episodios. En 1978, más de treinta familias ocuparon viviendas sociales en los barrios de La Fama y La Paz, exigiendo títulos de propiedad. Dos meses después, el conflicto seguía abierto. El Ministerio exigía el desalojo; los ocupantes, las llaves de su hogar.

Poco después, otra tormenta se desató en el Infante Juan Manuel, donde el Ayuntamiento ordenó el desalojo de varias familias gitanas, consideradas «inadaptadas». En las pedanías murcianas, donde se planeaba reubicarlas, surgieron protestas contra su traslado. En medio del caos, el Ministerio optó por derribar los bajos vacíos de La Fama «para evitar nuevas invasiones».

El clima social se tensó aún más cuando, en junio de 1979, un funcionario y una procuradora fueron acuchillados en Los Alcázares al notificar un desahucio. En paralelo, Cartagena preparaba desalojos en Lo Campano, una barriada de familias empobrecidas y endeudadas.

No fueron los únicos. En Vistabella, los vecinos se organizaron para impedir el desahucio de una anciana y su hija discapacitada. En Fortuna, una multitud frenó el desalojo de un matrimonio con tres hijos que vivía en el teleclub municipal, cuyas facturas de luz triplicaban el alquiler impagado.

La hipoteca –esa vieja compañera– puede ser la llave de un hogar o el toro que embiste sin aviso. De generación en generación, la historia parece repetirse: cambian los intereses, los bancos y los nombres de los barrios, pero no la pulsión humana por poseer un rincón propio. Y las mil discusiones con los bancos. Entre la ilusión y la deuda, entre el ladrillo y la esperanza, la hipoteca sigue siendo, quizá, la metáfora más precisa de nuestra relación con el futuro.